ASSE : Claude Puel lâche ses vérités sur Stéphane Ruffier

Publié le 21 janvier 2021 à 06:00

Considéré comme le principal responsable du licenciement de Stéphane Ruffier, Claude Puel s’est exprimé sur le cas de l’ancien portier. Ce dernier a décidé de mettre fin à sa carrière après son renvoi de l’AS Saint-Étienne.

Claude Puel clôt le débat au sujet de Stéphane Ruffier

Claude Puel aura donc eu raison de Stéphane Ruffier. Le technicien castrais a obtenu le renvoi du portier de 34 ans de l’AS Saint-Étienne. Un départ de l’ancien portier international (3 sélections) qui fait du bien aux finances du club. L’ASSE s’est en effet débarrassée de l’un de ses plus gros salaires en licenciant Ruffier pour « faute grave ». Invité de RMC Sport, le coach de Saint-Étienne est revenu sur la raison du renvoi de son ancien portier. Si son départ allège les charges du club, Ruffier a surtout été remercié pour son attitude comme le confie son ancien entraîneur. « Je m’en tiens simplement à la gestion d’un groupe et d’un joueur qui n’a pas accepté d'être remplacé pour un match. Et cela a pris des proportions que ça n’aurait jamais dû prendre. Je n’ai pas d’autres commentaires à faire », a déclaré le coach des Verts dans l’émission Top of the foot.

Frustré, Ruffier poussé vers la retraite

Alors qu’on pensait qu’il allait se relancer ailleurs, Stéphane Ruffier a opéré un choix surprenant. L’ancien portier stéphanois a simplement décidé de mettre un terme à sa carrière. Il a rebondi depuis à l’Aviron Bayonnais (5e division) en tant qu’encadreur. Le natif de Bayonne est retourné dans son club formateur en tant qu’entraîneur des gardiens. Il a passé 10 ans à l’Aviron avant de rejoindre les jeunes de l’AS Monaco à ses 16 ans.













Par Ange A.