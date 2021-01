ASSE - OL : Claude Puel frustré, mais confiant pour le derby

Publié le 20 janvier 2021 à 10:45

L'entraineur des Verts a la vie dure en ce moment. Claude Puel testé positif au Covid-19, fera son retour sur le banc dimanche pour le derby contre l'OL pour la 21e journée de Ligue 1. Malgré les nombreuses absences dans le groupe de l'ASSE, le coach se dit confiant.

L'ASSE en groupe réduit avant l'OL

Mardi en conférence de presse, Claude Puel a annoncé qu'il avait adressé une demande à la ligue pour solliciter le report du match contre l'OL ce dimanche. L'entraineur de l'ASSE déplore en effet plusieurs absences dans son groupe en raison des contaminations au Covid-19. Une demande qui n'aboutira probablement pas, le match reste maintenu et devrait bien se disputer. Pour l'instant dix joueurs sont encore à l'isolement. Seul Timothée Kolodziejczak est certain de revenir face à Lyon. Dans le secteur des absents pour blessures, Yvan Neyou devrait lui également revenir, même si Puel reste encore prudent. Yvann Macçon, Wahbi Khazri et Panagiotis Retsos seront toujours indisponibles. Malgré la situation actuelle, l'entraineur de l'AS Saint-Étienne reste confiant.

Puel : "Ils ont envie d’en découdre"

L'ASSE qui s'était inclinée à l'aller face aux Lyonnais (1-2) veut prendre sa revanche. Claude Puel après s'être exprimé sur les difficultés qu'il rencontre, s'est voulu tout de même rassurant : "Quand je regarde le contenu de nos dix derniers matchs depuis le match aller à Lyon, malgré les aléas, je considère que l’on réalise de bonnes factures. Nous sommes très présents malgré l’adversité, les aléas. Je suis persuadé de l’investissement, de la motivation face à Lyon. On ne calcule pas, on donne tout. Je sais que le staff qui est confiné a envie de revenir le plus vite possible, c’est le cas des joueurs malades et de ceux qui ne sont pas touchés par le virus", a-t-il déclaré. Avant de réaffirmer la motivation de ses joueurs disponibles : "Ils ont envie d’en découdre. Il n’est pas question de subir cette situation simplement on dénonce les faits. (...) L'avantage de cette situation c'est que ça décuple notre motivation face au défi qu'on nous impose. On a des joueurs qui ont tous été élevés avec le biberon du derby. Quelle que soit l’équipe alignée, on sera bel et bien présent dimanche !"













Par Hind