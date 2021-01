PSG : Messi, Ramos, la surprenante position de Pochettino

Publié le 21 janvier 2021 à 07:30

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a été interpellé sur les possibles arrivées de Messi et Ramos. Le technicien argentin a préféré botter en touche pour les deux cracks.

Mauricio Pochettino pas emballé par Messi ou Ramos ?

Des pages pourraient se tourner au FC Barcelone et au Real Madrid l’été prochain. En fin de contrat, Lionel Messi et Sergio Ramos pourraient quitter leurs clubs en tant que joueurs libres. Comme il est de coutume dans ce genre de situation, les noms de l’Argentin et de l’Espagnol ont été associés au Paris Saint-Germain. Le capitaine du Barça avait déjà vu son nom associer à Paris l’été dernier lorsqu’il poussait pour un départ. Quant au capitaine des Merengues, il n’a pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger. Le nouveau coach du PSG a d’ailleurs été invité à se prononcer sur la possibilité d’entraîner ces deux joueurs. Seulement, Mauricio Pochettino ne s’est pas montré enthousiaste à cette idée. Le technicien argentin s’est refusé de commenter ces rumeurs.

Le coach du PSG demande « du respect »

Pour Mauricio Pochettino, il est surtout question d’éviter toute interprétation. « Chaque déclaration de ma part, comme entraîneur du PSG, peut être interprétée. J’ai beaucoup de respect pour les clubs. Je suis très prudent […] On doit montrer du respect, ne pas générer une situation qui pourrait être mal interprétée », a d’abord lâché l’Argentin avant de poursuivre. « Je ne veux pas parler de ça. Si je dis quelque chose, ça prend une dimension énorme. On respecte le club et le joueur. Le plus intelligent, c’est de ne pas commenter », a lâché l’entraîneur du Paris Saint-Germain dans un entretien à La Cadena Ser.













Par Ange A.