PSG : Pochettino se prépare pour la Ligue des champions

Depuis l'arrivée de Pochettino, le PSG est lancé sur les bons rails. Les Parisiens n'ont pas encore retrouvé complètement leur rythme. En partie à cause des absences prolongées d'un nombre de joueurs importants. Il y a toutefois du mieux au PSG et Mauricio Pochettino a rempli jusqu'à là ses objectifs pour ses premiers matchs. Place maintenant au travail de fond.

Les échéances du PSG, la C1 en ligne de mire

Les Parisiens vont profiter de quelques jours de calme avant d'attaquer un mois de février extrêmement chargé. Pochettino, absent contre Angers SCO en raison du Covid-19 auquel il a été testé positif, aura quelques jours pour préparer à distance les prochains matchs de son équipe. Le coach argentin compose avec la situation en travaillant à distance. Déjà ce week-end, il était resté en contact permanent avec son staff, notamment ses adjoints Jésus Pérez et Miguel d’Agostino, pour le match contre Angers en Ligue 1 (1-0). Le PSG n'a plus que deux matchs à disputer ce mois de janvier : Montpellier à domicile et un déplacement à Lorient. Deux matchs abordables mais importants pour les Parisiens. La concurrence en haut du classement est féroce et le Paris Saint-Germain doit engranger des points maintenant pendant que le calendrier lui est encore clément.

C'est en février que les choses vont commencer à se corser. Après la réception de Nîmes, les Parisiens devront se déplacer à Marseille pour disputer le classique. Une rencontre au sommet au Vélodrome, à moins de dix jours du déplacement à Barcelone pour le match aller en huitièmes de finale de Champions League. Sans compter le match en Coupe de France qui s'intercalera entre l'OM et la réception de l'OGC Nice. Tandis que les concurrents directs des Parisiens bénéficieront, eux, d'un calendrier plus clément.

Deux semaines importantes pour Pochettino

Avec l'enchainement des rencontres, Mauricio Pochettino n'a pas encore eu le temps de travailler posément et avec un groupe complet, alors que la Ligue des champions approche à grands pas. Avec les retours de Neymar, Florenzi, Kurzawa, Paredes et Icardi, le technicien parisien va pouvoir mieux aborder la suite de la saison. Si on a déjà constaté quelques changements dans la manière de jouer des Parisiens, Pochettino n'a pas encore eu le loisir de modeler son équipe afin de développer son projet de jeu. Ces deux semaines à venir seront l'occasion pour lui de le faire. Placé à l'isolement pendant encore une semaine au minimum, il devra suivre les progrès de son équipe de loin.

Ce mini hiatus dans l'enchainement des matchs va permettre également à Neymar et Mbappé de mieux revenir. Le Brésilien qui était en reprise cette semaine, après une absence prolongée, est apparu motivé mais encore en manque de rythme. Mbappé, quant à lui, traverse une période compliquée avec un passage à vide. En mal de confiance, il n'a, en effet, pas encore marqué de but depuis le début de l'année. Pochettino se montre toutefois confiant en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Le facteur inconnu du mercato

Restera le facteur inconnu du mercato. Si le PSG ne compte pas faire de folies cet hiver, Leonardo travaille sur plusieurs pistes pour cet été, notamment sur le dossier Leo Messi qui le préoccupe. La fenêtre de janvier restera un marché d'opportunité pour Leornardo qui suit deux gros coups potentiels : Dele Alli à Tottenham et Eriksen à l'Inter. Si ces pistes se concrétisent, Pochettino aura encore plus de choix à faire.













