PSG Mercato : Tout le monde s'enflamme pour Messi à Paris

Publié le 19 janvier 2021 à 10:50

Outre-Atlantique il y a le rêve américain, à Paris le rêve porte le nom de Messi, du moins au PSG. Un rêve qui parait plus accessible aujourd'hui pour le club de la capitale, du propre aveu de son directeur sportif, Leonardo.

Messi au PSG, c'est possible

Lors d'une interview accordée hier à France Football, Leonardo s'est fendu de plusieurs déclarations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Après s'être exprimé au sujet du licenciement de Tuchel, le recrutement de Pochettino et évoqué les méthodes de management au sein du PSG, le ds brésilien s'est un peu plus confié au sujet du mercato. Mbappé, Neymar mais aussi Lionel Messi. "Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où...", a déclaré Leonardo avec la dose de prudence de circonstance.

Etude de faisabilité

Si le PSG possède effectivement une capacité à attirer les plus grands joueurs de football, faire venir une star comme Messi n'est pas chose aisée. Le PSG durement touché comme tous les clubs par la crise, devra d'abord régler certains dossiers pour se dégager de la trésorerie. Le club parisien qui possède une masse salariale importantes avec des gros salaires comme ceux de Neymar et Mbappé, devra réaliser des ventes cet été pour espérer rejoindre la concurrence pour le génie du Barça. Leonardo qui a entamé des négociations pour prolonger notamment Mbappé, pourrait céder à la tentation de finalement vendre le joueur au Real Madrid cet été. Le club madrilène a les moyens et prépare déjà le dossier, avec à la clé un gros chèque d'un montant avoisinant les 150 millions d'euros. Une rentrée d'argent qui permettrait au PSG d'assurer le salaire de Messi ( estimé à 30 M€). La déclaration de Leonardo a eu le don d'enflammer la presse espagnole, qui suit de près les développements dans le dossier de l'attaquant argentin.













Par Hind