OM Mercato : Arkadiusz Milik arrive à Marseille ce jeudi !

Publié le 21 janvier 2021 à 09:35

Les supporters de l'OM vont pouvoir arrêter de se ronger les ongles sur le dossier Arkadiusz Milik qui anime le mercato marseillais depuis plusieurs jours. Selon les dernières informations provenant d'Italie et confirmées par les journalistes en France, le buteur du Napoli devrait bien débarquer à Marseille ce jeudi, les deux clubs ayant enfin trouvé un accord.

Mercato : l'OM tient enfin son attaquant !

Cela aura été très difficile, mais il semble que l'OM a enfin mis la main sur son attaquant. Les négociations ont été âpres entre Pablo Longoria et les dirigeants de Naples. Mais les clubs ont trouvé un accord sur un prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, assortis de 4 millions d'euros de bonus divers. Les derniers éléments qui bloquaient le dossier étaient deux plaintes déposées par le Napoli à l'encontre du buteur polonais, pour "insubordination" et pour une histoire de droits d'image. Aurelio De Laurentiis, le président du club de Serie A, a retiré mercredi soir tard ces deux plaintes, débloquant enfin la situation. "Arkadiusz Milik arrive à Marseille aujourd'hui (jeudi), a écrit le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi. Accord total entre l'OM, le Napoli et Milik." Le Polonais de 26 ans passera donc sa visite médicale dans les heures à venir et pourra rapidement prendre part au groupe d'André Villas-Boas.

Arkadiusz Milik, homme providentiel ?

Et l'entraîneur de l'OM a bien besoin de renforts alors que son équipe a livré une prestation pathétique, mercredi soir en Ligue 1, à l'occasion d'un match reporté de la 9e journée. Au Vélodrome, quelques jours après avoir été battus par la lanterne rouge, Nîmes (1-2), les Olympiens ont cette fois subi la loi du promu lensois (0-1). Plus que la défaite, c'est le visage montré par l'équipe d'André Villas-Boas qui a été consternant. Le coach portugais avait pourtant expliqué que la défaite contre les Nîmois avait servi d'électrochoc, mais il n'y a eu aucune réaction sur le terrain. L'arrivée de Milik ne transformera sûrement pas tout à l'OM, dont les problèmes sont plus profonds, mais pourrait lui apporter une efficacité devant le but qui fait défaut...













Par Matthieu