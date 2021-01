Transfert PSG : Un très joli coup à tenter pour Leonardo

Publié le 21 janvier 2021 à 10:35

Mauricio Pochettino tente de bâtir un nouveau PSG pour marque de son empreinte son retour dans la capitale française, vingt ans après avoir été le capitaine du club. L'entraîneur argentin semble vouloir renforcer le milieu de terrain des champions de France et se doter d'une plus grande profondeur dans son effectif. Et pour se faire, Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient se tourner vers un champion du monde français.

Mercato : le PSG veut un milieu de terrain solide

Les premières semaines de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ont déjà été marquées par le gain d'un premier titre, à l'occasion du Trophée des champions contre l'OM (2-1). Les joueurs de l'entraîneur argentin sous toujours invaincus sous ses ordres en Ligue 1, alors qu'approche à grands pas le huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Pochettino devra sûrement faire avec son effectif actuel en C1, le mercato parisien est calme cet hiver et ça ne devrait pas vraiment bouger dans le groupe. Julian Draxler ne partira pas dans les prochains jours et devrait finir la saison à Paris, tout comme Angel Di Maria. Les deux joueurs sont en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2020-2021 et n'ont toujours pas prolongé. Parallèlement, des rumeurs évoquaient un temps l'arrivée du Danois Christian Eriksen, en provenance de l'Inter Milan. Mais le milieu de terrain devrait plutôt filer vers Tottenham, son ancien club, où le PSG convoite Dele Alli. C'est là le seul mouvement qui pourrait avoir lieu cet hiver du côté des champions de France.

Le Bayern Munich prêt à lâcher un champion du monde

Mais pour la saison prochaine, Mauricio Pochettino et Leonardo veulent bâtir une équipe solide capable de décrocher la Ligue des champions. Et outre la possibilité Lionel Messi, c'est au milieu de terrain que le Paris SG veut se renforcer. Paul Pogba, qui revient bien en forme avec Manchester United, leader de Premier League, est très souvent évoqué. Le PSG n'oublie pas non plus le Rennais Eduardo Camavinga, que désire le Real Madrid notamment. Mais une nouvelle opportunité, très intéressante, se dessine avec Corentin Tolisso. Le champion du monde 2018 est en fin de contrat en juin 2022 au Bayern Munich et devrait quitter la Bundesliga à l'issue de la saison. Selon Bild, les Bavarois veulent céder le joueur assez rapidement pour obtenir une entrée d'argent. Le PSG pourrait foncer cet été, lors du marché des transferts. Sur La Chaîne L'Equipe, Olivier Rouyer approuve l'idée : "Je trouve que c’est le joueur parfait, qui techniquement – à mon sens – peut apporter beaucoup surtout avec Pochettino. Je trouve que Tolisso a toutes les qualités parce qu’il sera aidé par Verratti et pourra permettre à Neymar d’être plus haut. Quand je vois la liste des joueurs du PSG au milieu de terrain, il n’y a aucun problème à voir Tolisso dans cette dernière."













Par Matthieu