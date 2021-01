OM Mercato : Après l'échec AC Milan, Thauvin sait où rebondir

Publié le 21 janvier 2021 à 13:05

L'OM plonge dans la crise après une nouvelle défaite à domicile, cette fois contre un promu, le RC Lens (0-1), après un revers contre la lanterne rouge, Nîmes (1-2), ce week-end. Les cadres d'André Villas-Boas sont montrés du doigt alors que l'équipe stagne à la sixième place de Ligue 1 et voit le podium s'éloigner. Florian Thauvin fait partie de ceux-ci et le champion du monde pourrait avoir trouvé une nouvelle porte de sortie.

Mercato : Florian Thauvin, le bon moment pour filer

C'est peut-être le bon moment pour s'exfiltrer de l'OM ! La défaite contre le Nîmes Olympique au Vélodrome, samedi (1-2), avait déjà laissé des traces face au 20e du championnat de France. Les Marseillais ont été accueilli par un gigantesque "Vous êtes dégueulasses" déployé dans les gradins du stade. Et ils ont eu du mal à donner tort à leurs supporters, tant leur prestation face au RC Lens fut indigente. Les joueurs d'André Villas-Boas se sont de nouveau inclinés (0-1) et ont reçu des commentaires salés dans la presse, La Provence n'hésitant pas à les comparer à des "chèvres". Les cadres d'AVB en prennent aussi pour leur grade, notamment Florian Thauvin. Le gaucher, en fin de contrat en juin prochain, semble plus proche d'un départ que d'une prolongation, même si la destination qu'il convoitait, l'AC Milan, semble bloquer. En effet, selon le spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, Paolo Maldini et les Lombards auraient fait une croix sur l'arrivée de Florian Thauvin cet hiver. Milan a été actif sur le marché des transferts avec l'arrivée de Mario Mandzukic et celle probable de Fikayo Tomori, jeune défenseur de Chelsea.

L'OM pourrait céder le milieu offensif en Premier League

Mais avec la crise qui plane sur l'OM, Florian Thauvin ferait bien de se trouver rapidement un nouveau point de chute. Le milieu offensif a un temps été évoqué du côté de Séville, mais les Andalous semblent avoir eux aussi passé la main. Rien n'est perdu pour Thauvin. Selon le Leicester Mercury, les Foxes songent au gaucher de l'OM pour renforcer leur équipe qui joue les premières places en Premier League cette saison. Leicester est troisième, à égalité avec Manchester City et deux points derrière Manchester United. "Il y a des domaines que nous voulons développer, mais si ce n’est pas pour ce marché des transferts, ce le sera pour mercato d'été. Mais cela pourrait changer au fil du mois. Il faudrait juste attendre et voir", avait déclaré début janvier Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester. Les Foxes, qui ont aussi en ligne de mire Odsonne Edouard, pourraient rapidement passer à l'action, avec un Florian Thauvin plus que jamais sur le départ de l'Olympique de Marseille.













Par Matthieu