Stade Rennais : Madrid en discussions avancées avec Camavinga

Publié le 21 janvier 2021 à 13:35

L'avenir d'Eduardo Camavinga se précise alors que le Stade Rennais enchaîne en Ligue 1. Si le mercato d'hiver est plutôt calme, comme l'avait prévu le président des Rouge et Noir, Nicolas Holveck, le départ du milieu de terrain de 18 ans, lors du marché des transferts estival, vers le Real Madrid devient de plus en plus clair. La presse espagnole a fait de nouvelles révélations.

Mercato : Alaba et Camavinga, priorité du Real Madrid

Eduardo Camavinga est dans les petits papiers du Real Madrid, ça n'est plus un secret depuis longtemps. Et rien ne semble pouvoir empêcher le club madrilène de mener son projet à bien et s'offrir le joueur de Rennes. L'humiliation subie par les joueurs de Zinédine Zidane en seizièmes de finale de la Coupe du Roi, sur la pelouse d'Alcoyano (1-2 ap), est un argument de plus en faveur de grands changements à l'issue de la saison. Et pour ce faire, Florentino Pérez mise sur deux joueurs en particulier : David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich et libre de s'engager où il le désire, et Eduardo Camavinga, le jeune prodige de 18 ans du Stade Rennais. Pour l'Autrichien, l'affaire semble très bien engagé. Le joueur polyvalent devrait bien parapher un contrat du côté de la Maison Blanche. Ce qui permet désormais aux dirigeants espagnols de se concentrer sur leur autre projet, qui semble également sur de très bons rails.

Le joueur du Stade Rennais se rapproche de la Liga

En effet, selon Carlos Carpio, journaliste à Marca, le Real Madrid serait "en discussions avancées avec les agents" d'Eduardo Camavinga. Pour rappel, l'international français a changé de représentants cet hiver, s'engageant avec Stellar Group, l'écurie de Jonathan Barnett qui gère également les intérêts de Gareth Bale, et qui a d'excellents contacts du côté du Real Madrid. Florentino Pérez semble donc avoir une bonne longueur d'avance sur les autres intéressés, dont font partie le PSG, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Le départ du joueur du Stade Rennais au mercato estival ne fait plus trop de doutes, tout comme sa destination. Reste à savoir quel prix va être prêt à payer le Real Madrid aux dirigeants du club breton pour s'attacher les services du jeune prodige.













Par Matthieu