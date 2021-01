PSG Mercato : Un dossier chaud de Leonardo compromis

Publié le 21 janvier 2021 à 19:05

Longtemps lié à Tottenham, le Danois Christian Eriksen, devrait prendre un tout autre chemin à en croire les dernières nouvelles. En manque de temps de jeu, Eriksen figure sur la shortlist du PSG, mais il semblerait que le joueur s'apprête à rejoindre un autre club.

Mercato : Tottenham hors de course

Christian Eriksen à Tottenham, ça semble de jour en jour moins probable. Le joueur est toujours poussé vers la sortie pas son club, l'Inter, mais il ne devrait pas effectuer un retour chez les Spurs au mercato. Le point de blocage concerne le prix du prêt que demande l'Inter au club anglais. Ce dernier caressait l'espoir de récupérer le joueur gratuitement, ce qui ne risque pas d'arriver désormais. Avec Tottenham, quasiment hors de course, le PSG pouvait espérer recruter le joueur soit cet hiver, soit un peu plus tard en juin, quand il sera plus facile de négocier. Cependant, le club italien est déterminé à se débarrasser du milieu de terrain, placardisé par Antonio Conte. Manchester United était également sur le dossier depuis quelques semaines, mais son offre avait été écartée. l'Inter se montrant dure en affaires.

Le PSG devancé pour Eriksen

Selon le quotidien The Sun, Manchester United serait revenu à la charge et voudrait récupérer le joueur en prêt (sans option d'achat) jusqu'à la fin de la saison. Les négociations sont engagées, mais rencontrent un problème. Le salaire du joueur constitue un frein au transfert. Manchester United voudrait payer seulement 40% du salaire du joueur et demande à l'Inter de payer le reste. Le salaire du joueur est estimé entre 10 et 12 millions d'euros par an, ce qui représenterait sur six mois, une dépense importante pour le club mancunien. Toujours selon le journal, le joueur devrait quoiqu'il arrive, bientôt quitter l'Italie. Le PSG peut encore jouer sa carte et négocier un deal avec l'Inter, ou attendre le retour de prêt du joueur cet été pour conclure un transfert sec. Avec le risque que le joueur ne revienne pas ensuite à l'Inter. Pour rappel, Eriksen avait coûté au club de Serie A, 20 millions d'euros. Dans six mois, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aura un peu plus de marge de manœuvre sur le marché des transferts.













Par Hind