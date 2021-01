Paris Saint-Germain : Ce que Pochettino attend de Mbappé

Publié le 21 janvier 2021 à 20:35

A quelques heures de la rencontre contre Montpellier, ce vendredi en Ligue 1, Mbappé est une des préoccupations de Paris. L'attaquant qui a besoin de retrouver le chemin des filets, travaille pour revenir en meilleure forme. En l'absence de Mauricio Pochettino, son adjoint Jesus Pérez s'est exprimé en conférence de presse sur son cas.

Mbappé est attendu au tournant au PSG

Le Paris SG tient le cap en ce mois de janvier. Avec trois victoires en autant de matchs, les hommes de Pochettino sont bien revenus après la reprise. Mais pour certains joueurs, la transition après le départ de Tuchel, se fait plus lentement. C'est le cas de Kylian Mbappé. Le joueur titularisé dans tous les matchs par Pochettino, a du mal encore à retrouver son rythme et son instinct de tueur devant le but. L'attaquant n'a pas marqué depuis le match contre Strasbourg en décembre, soit depuis un mois. Mais que ce soit Pochettino ou son staff, tout le monde garde un discours optimiste et encourageant lorsqu'il s'agit d'évoquer les performances de Mbappé.

Jesus Pérez : "Tout le monde peut faire mieux"

Pochettino est encore absent depuis qu'il a été testé positif au Covid-19. Le technicien qui dirige les entrainements des joueurs à distance, a laissé le soin à son adjoint, Jesus Pérez, de répondre aux questions des journalistes avant le match contre le MHSC. Pérez a évoqué plusieurs sujets, notamment la préparation des joueurs avant d'aborder la question de Kylian Mbappé. Il a d'abord tenu à rappeler les performances encourageantes de l'attaquant parisien : "Comme je l'ai dit après Angers : Kylian est un joueur important pour nous et a contribué à notre victoire. Depuis notre arrivée nous lui avons demandé de faire différentes choses durant les matchs, pour mettre à profit ses qualités et celles de ses équipiers. C'est le meilleur buteur du championnat, il a six passes décisives, il s'entraîne dur et a le désir de progresser. Tout le monde peut faire mieux mais on est très content de son investissement. Il a eu une bonne semaine au niveau de sa récupération. Nous espérons qu’il va montrer à quel point il est un joueur-clé."

Pérez est revenu plus en détails sur ce que le staff avait demandé à Mbappé pour le dernier match contre Angers : "Durant le match, nous lui avons demandé de modifier son rôle. Il a commencé sur le côté gauche, et pendant la partie il a bougé vers l'axe, en fonction du jeu. Mauricio était en communication avec nous, c'est lui qui a décidé de le faire passer dans l'axe." L'adjoint espagnol n'a pas précisé si ces consignes seraient répétées contre Montpellier vendredi. Pochettino semble encore tester différents systèmes, avant de trouver la bonne formule pour son Paris Saint-Germain.













Par Hind