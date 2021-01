PSG : Leandro Paredes affiche un regret avant Montpellier

Publié le 22 janvier 2021 à 07:30

Le Paris Saint-Germain reçoit le Montpellier Hérault ce vendredi (21h) pour la 21e journée de Ligue 1. Leandro Paredes a fait part d’un regret au moment de retrouver le MHSC qui sera privé de son « ami » Delort.

Leandro Paredes triste pour Andy Delort

Ces derniers mois, les PSG – Montpellier ont une saveur particulière. Depuis l’accrochage entre Andy Delort et les Parisiens Neymar Jr et Leandro Paredes, l’impatience grandit au moment de revoir ces trois protagonistes sur la même pelouse. Sauf que ce vendredi, l’attaquant montpelliérain ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes. Blessé, le buteur algérien est forfait pour la rencontre. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain déplore l’absence de Delort. « C’est dommage qu’il ne joue pas, car c’est un joueur important pour Montpellier. Ce qu’il s’est passé entre nous n’a rien de personnel, ça arrive tout le temps, c’est comme ça sur le terrain, mais c’est dommage s’il ne joue pas car il fait du bien à son équipe », a confié le milieu argentin en conférence de presse.

Delort out, un énorme coup dur pour le MHSC

Déjà privé de Jordan Ferri (suspendu), Michel Der Zakarian devra composer sans son meilleur buteur. Andy Delort compte 9 réalisations et 6 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1. Forfait pour les retrouvailles avec Paris et son « ami » Leandro Paredes, le buteur montpelliérain a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. « Actuellement des gens souffrent énormément et vous me voyez me plaindre pour une déchirure? Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais revenir plus fort. Veillez sur les plus fragiles », a-t-il posté sur son compte Twitter. Victime d’une déchirure musculaire, Delort va passer des examens ce vendredi pour déterminer la gravité de sa blessure.













Par Ange A.