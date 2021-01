Montpellier HSC : Gros coup dur avant le match contre le PSG

Publié le 21 janvier 2021 à 16:35

C'est une bien mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour le Montpellier HSC. Alors que les Montpelliérains doivent affronter le PSG au Parc des Princes ce vendredi (21h), pour la 21e journée de Ligue 1, Andy Delort ne devrait pas être du déplacement. Blessé ce jeudi à l'entraînement, il sera indisponible pour une durée indéterminée.

Andy Delort, l'indispensable du Montpellier HSC

Cette saison Andy Delort est devenu indispensable au Montpellier HSC. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives, il forme en compagnie de Gaëtan Laborde (6 buts et 6 passes), un binôme ultra efficace. Depuis novembre dernier, l'attaquant est devenu l'un des meilleurs passeurs du championnat. Habile dans son jeu de tête, comme dans ses déplacements, l'international algérien aura délivré plus d'une fois son équipe et fait beaucoup de bien à Montpellier depuis cet automne. Encore buteur vendredi face à l'AS Monaco dans un match très serré (le MHSC s'est incliné 2-3), l'indisponibilité du joueur risque de fortement pénaliser l'équipe de Michel Der Zakarian. L'entraineur héraultais qui doit déjà composer avec l'absence de Jordan Ferri, suspendu, devra se passer de son vice-capitaine et leader offensif.

Ligue 1 : incertitude pour le PSG

Selon le Midi Libre, l'attaquant du Montpellier HSC se serait blessé ce jeudi matin, lors de l'habituelle mise en place tactique d'avant match. Michel Der Zakarian a déclaré que le joueur avait "eu mal derrière la cuisse". Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, il s'agirait probablement d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le club montpelliérain attend encore des nouvelles. Le joueur devrait passer demain, vendredi, une IRM pour déterminer au juste la nature de la blessure et avoir une estimation de la durée de son indisponibilité. Au sein du club, on est assez pessimiste. Une blessure de ce type, si avérée, nécessitera quelques semaines d'absence des terrains. Le point médical devrait être communiqué dans les prochaines heures. En attendant, Der Zakarian devra repenser son système tactique pour le match contre le PSG. Il devra également remobiliser son groupe, qui accuse le coup.













Par Hind