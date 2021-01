ASSE Mercato : Décision prise pour les joueurs en fin de bail

Publié le 23 janvier 2021 à 13:30

L'ASSE n’a toujours pas recruté Mostafa Mohamed, l’attaquant visé en priorité. Et le défenseur central espéré n’est toujours pas arrivé dans le Forez. Cela, à neuf jours de la fermeture du marché des transferts de cet hiver. Dès lors, Claude Puel ne veut pas entendre parler de la situation des joueurs en fin de contrat. Ce n’est pas la priorité pour lui.

Puel : « Ce n'est pas le moment, on verra... »

Le coach et manager général de l'ASSE a une préoccupation majeure, c’est la remontée de son équipe au classement, en Ligue 1. A part le recrutement d'un arrière axial et d'un avant-centre lors de ce mercato d’hiver, il ne souhaite pas parler de l’avenir des joueurs en fin de contrat le 30 juin 2021. Interrogé en conférence de presse sur la situation particulière de Romain Hamouma (33 ans), Claude Puel a répondu de façon plus générale. « Il n'y a pas de discussions avec nos joueurs », a-t-il laissé entendre. « Ce n'est pas le moment, on verra tranquillement pour chacun d'entre eux. On fera un point et on avisera entre les deux parties pour nos joueurs », a expliqué l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Notons que l'équipe stéphanoise affronte l'OL, ce dimanche (21h), au stade Geoffroy-Guichard, lors de l'important derby entre les deux clubs rivaux.

ASSE : Qui sont les joueurs en fin de contrat ?

À part Romain Hamouma, l'ASSE compte quatre autres joueurs dont les contrats expirent à la fin du mois de juin prochain. Ce sont : Mathieu Debuchy (35 ans), Kévin Monnet-Paquet (32 ans), Étienne Green (gardien de but de 20 ans) et Panagiotis Retsos (prêté un an avec une option d’achat). Concernant le cas particulier de Romain Hamouma, il évolue à l’AS Saint-Étienne depuis l’été 2012. Il est donc dans sa 9e saison consécutive chez les Verts. Il est l’actuel meilleur buteur du club ligérien encore en activité. Il compte 58 buts et 47 passes décisives, en 287 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Rappelons que Stéphane Ruffier était concerné, mais l'ASSE a résilié son contrat le 4 janvier dernier.













Par ALEXIS