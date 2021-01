OM Mercato : Un ancien du FC Nantes à la place de Sanson ?

Publié le 23 janvier 2021 à 14:30

L'OM a déjà recruté deux joueurs, lors de ce mercato de janvier, mais n’a pas fini son marché. Le club a encore des pistes, surtout pour remplacer les joueurs en instance de transfert. Un milieu de terrain formé au FC Nantes serait une des cibles de Pablo Longoria pour prendre la place de Morgan Sanson, si ce dernier est transféré.

OM : Amine Harit dans la pensée de Longoria

L'OM a réussi à se renforcer en attaque et en défense, en recrutant Arkadiusz Milik (26 ans) au SSC Naples et en faisant venir Pol Lirola de la Forentina. L’avant-centre et l’arrière latéral droit ont été prêtés à l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2022 pour le premier et en juin 2021 pour le second. Mais avec une option d’achat pour chacun. Dans le sens des départs, Morgan Sanson pourrait suivre Kevin Strootman cédé au Genoa. Aston Villa est sur le coup pour recruter le Français de 26 ans. Le club de Premier League pourrait décaisser un montant de 15 M€ minimum pour transférer Morgan Sanson de l'OM. En effet, le club de la cité phocéenne exige une somme comprise entre 15 et 20 M€ pour laisser filer son N°8.

En espérant boucler le dossier Sanson, Pablo Longoria songerait à un ancien joueur du FC Nantes pour le remplacer numériquement dans l’équipe d’André Villas-Boas. Selon L’Équipe, le profil d’Amine Harit plait au Directeur du football des Marseillais. Il faut souligner que la piste menant vers le milieu de terrain de Schalke 04 est encore au stade de simple intérêt, étant donné que Morgan Sanson n’est pas encore transféré de l’Olympique de Marseille. Par ailleurs, La Provence évoque une autre cible en Italie, précisément vers l'Algérien Mehdi Léris de la Sampdoria Gênes. Comme quoi, l'OM reste très actif, à un peu plus d'une semaine de la fermeture du marché

Qui est Harit, cible Olympique de Marseille ?

Amine Harit a été formé à l’académie du FC Nantes entre 2012 et 2015. Après avoir fait ses preuves avec la réserve des Canaris, il a signé son premier contrat professionnel en janvier 2016. Cependant, c’est lors la saison 2016-2017 qu’il avait fait sa première apparition en Ligue 1. Cela, dès l’entame du championnat, le 13 août 2016, contre le Dijon FCO. En effet, la bonne campagne d’Amine Harit à l’Euro 2016 des moins des moins de 19 ans en Allemagne, avait été décisive dans sa promotion chez les Jaune et Vert. Avant de quitter le FCN pour la Bundesliga, le joueur de 23 ans a disputé 34 matchs, dont 30 en Ligue 1, sous le maillot nantais. Il avait porté les couleurs de l’Équipe de France chez les jeunes (U18, U19, U20 et U21). Depuis le 7 octobre 2017, le natif de Pontoise défend les couleurs de la sélection du Maroc, pays d’origine de ses parents. Il compte 11 sélections avec les Lions de l’Atlas.













Par ALEXIS