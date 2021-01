OL : Lyon, un sérieux candidat au titre de champion ?

Publié le 25 janvier 2021 à 14:15

Les hommes de Rudi Garcia ont dominé sereinement leur 122e derby face à l'AS Saint-Etienne. L'OL a remporté dimanche son match sur le large score de 5-0, et reste au contact du LOSC et du PSG. Assez pour en faire un candidat sérieux au titre de champion de Ligue 1 cette saison ?

Ligue 1 : l'OL fait feu de tout bois

C'était une rencontre qui s'annonçait déséquilibrée d'avance. Les Stéphanois en nombre réduit, à cause des multiples absences dues au Covid-19, ont plongé à Geoffroy-Guichard face au rival lyonnais. Un résultat qui ne surprend pas beaucoup, mais qui confirme un peu plus les ambitions de l'OL. Malgré deux déceptions lors des dernières journées de championnat (nul face au Stade Rennais et défaite face à Metz), les Lyonnais semblent revenir en force.

Au delà des résultats, c'est dans la manière que l'Olympique Lyonnais impressionne le plus, comme l'a souligné Rudi Garcia à l'issue du match : "Nous avons été très bons dans la position haute de l'équipe et l'ambition. Nous avons empêché Saint-Etienne de développer du jeu. Nous y avons mis la manière. Nous avons marqué beaucoup sur phases arrêtées, que nous avions bien travaillées en changeant des positionnements. C'est peut-être notre match le plus complet, certainement. Nous aurions pu marquer plus dans le jeu mais 5-0 à l'extérieur dans un derby, ce n'est pas tous les jours, c'est historique car nous passons devant sur le nombre des victoires contre Saint-Etienne (45 contre 44, 33 nuls). Dans un derby, il n'y a pas de classement ou d'équipe alignée qui compte."

Ambition de jeu et ambition de résultat pour le coach des Gones. Parmi les équipes du podium, c'est en effet l'OL qui se montre la plus convaincante sur le terrain. Grâce à ses atouts offensifs, Depay notamment, encore l'auteur d'un gros match dimanche avec deux passes décisives et une grande activité qui a bien aidé ses coéquipiers. L'OL a fait également démonstration de sa large palette de jeu face à l'ASSE. Les Lyonnais ont été particulièrement épatants sur coup de pied arrêté, à l'origine des 4 buts sur 5 marqués par l'OL dans le match.

Un sérieux concurrent au titre pour le PSG

Si du côté de LOSC, Christophe Galtier se garde d'exprimer ouvertement des ambitions de titre pour l'instant, Rudi Garcia semble, lui, déterminé à batailler pour la première place. "Je n'oublie pas que nous ne sommes que troisièmes, mais nous ne laissons pas partir le PSG et Lille (1er et 2e avec 45 points chacun), alors que Monaco (4e) revient bien", avait-il déclaré après le match. Sur le plan offensif, Lyon est l'équipe la mieux équipée pour concurrencer le PSG. L'OL possède en effet la deuxième meilleure attaque du championnat avec un total de 44 buts à son actif, à deux buts de la première place occupée par le PSG (48 buts). Alors que le LOSC n'affiche que 36 buts au compteur. Lyon bénéficiera également d'un calendrier plus clément que celui des Parisiens qui disputent la Ligue des champions.

Le mois de février s'annonce chargé pour les joueurs de Mauricio Pochettino, et Rudi Garcia pourrait en profiter pour négocier un passage devant. Le championnat reste donc ouvert et promet de nombreux rebondissements en haut du classement dans les semaines à venir. Une opportunité pour la ligue de regagner un peu l'intérêt du public français, si toutefois les questions d'attribution des droits télévisuels sont réglées dans les jours à venir.













Par Hind