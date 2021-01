PSG Mercato : L'AS Monaco a doublé le Paris SG sur un ailier

Publié le 25 janvier 2021 à 15:15

L’AS Monaco a doublé le PSG sur le dossier d’un ailier très prometteur. Le joueur raté par le club de la capitale a signé un contrat longue durée avec le club du Rocher, soit jusqu’au 30 juin 2025.

Le PSG était sur Krépin Diatta, transféré à l'AS Monaco

Krépin Diatta était suivi par le PSG depuis le mercato estival dernier. Après la signature de l’ailier de 21 ans à l’AS Monaco, jeudi dernier, Dernière Heure a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour ce dernier. Leonardo, directeur sportif des Rouge et Bleu, avait été refroidi par l’exigence des dirigeants du Club Bruges à l’été 2020, selon le média belge. Ils avaient fixé l’indemnité de transfert du décisif Sénégalais à 20 M€ si l’on en croit la source. Alors que plusieurs sources estime le transfert du polyvalent attaquant à 15 ou 16 M€, Transfermarkt croit savoir que l’AS Monaco a déboursé 20 M€ pour le recruter et ainsi doubler le PSG. Son tarif était pourtant évalué à 18 M€ par la site spécialisé.

L'ex-attaquant du Club Bruges déjà d'attaque avec l'ASM

Krépin Diatta s’est engagé avec le club de la Principauté pour 4 saisons et demie, le 21 janvier 2021. Il a même disputé son premier match en Ligue 1, sous le maillot monégasque, samedi, contre l’OM. Cela, 48 heures après la signature de son contrat sur le Rocher. Entré en jeu en seconde période, il a contribué à la victoire renversante de l’ASM sur l’Olympique de Marseille (3-1). Il avait remplacé Sofiane Diop (68e), alors les deux équipes étaient à égalité (1-1). En effet, l’AS Monaco était mené (1-0) à la pause), avant de réagir, en inscrivant trois buts (47e, 75e et 90e +2). Krépin Diatta a marqué 20 buts et a délivré 11 passes décisives, en 95 matchs disputés avec les Gazelles de Bruges.













Par ALEXIS