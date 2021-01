ASSE Mercato : Encore une piste qui s'envole pour les Verts

Publié le 25 janvier 2021 à 13:15

La situation est plus que critique pour l'ASSE, 16e de Ligue 1 et corrigée à domicile par son grand rival, l'Olympique Lyonnais (0-5). Claude Puel ne trouve pas la solution sur le terrain ni au sein de son effectif, mais ne compte pas vraiment sur le mercato hivernal pour changer les choses. D'ailleurs, c'est une nouvelle piste des Verts qui devrait choisir une autre destination que le Forez...

L'ASSE en échec sur tous les fronts

L'ASSE n'y arrive définitivement pas. Humiliée par l'OL à l'occasion du 122e derby, les Verts ne trouvent pas la solution sur le terrain. Contre l'Olympique Lyonnais, aucun joueur de l'effectif de Claude Puel n'est vraiment sorti du lot. L'Equipe a donné des notes catastrophiques aux joueurs : quatre des titulaires récoltent un 2/10, trois autres un 3/10. Seul joueur à avoir la moyenne lors de cette correction, Arnaud Nordin (5/10), entré à la mi-temps. Avec une moyenne d'équipe de 3,2/10, les Stéphanois n'ont vraiment pas fait le poids face à des Lyonnais en mode rouleau-compresseur. L'ASSE reste engluée à la 16e place de Ligue 1 et va devoir lutter pour le maintien jusqu'à la fin de la saison. Alors que le derby aller, perdu également (1-2) avait donné des signes d'espoir à Claude Puel, sa colère à l'issue de ce 5-0 laissait entrevoir sa grande déception.

Mercato et Ligue 1, rien ne sourit aux Verts

Et il ne faudra pas compter sur le mercato pour se renforcer. L'entraîneur de l'ASSE a jeté un gros froid après le match contre Lyon. "On a travaillé sur différents dossiers depuis pas mal de temps. Malheureusement, on n’est pas assez attractifs, notamment dans l’aspect financier, puisque différents joueurs signent ailleurs. Je ne veux pas trop m’attarder sur le mercato parce que nos marges de manœuvre, notamment sur l’aspect financier, ne sont pas suffisantes. Donc on va rester bien concentrés sur notre effectif." Claude Puel semble sonner le glas de plusieurs pistes. Notamment celle de Jean-Clair Todibo. Le défenseur du FC Barcelone, prêté au Benfica, ne devrait pas signer à l'ASSE, compte tenu de la liste des clubs qui s'intéressent à lui. La Lazio Rome, Benevento ou encore l'OGC Nice sont sur l'ancien défenseur de Toulouse. Aucune chance pour l'AS Saint-Etienne de s'aligner, qui devrait donc encore une fois passer la main sur une des pistes de son mercato en défense.













Par Matthieu