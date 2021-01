OM Mercato : Pourquoi Eyraud ne peut pas virer Villas-Boas

Publié le 25 janvier 2021 à 17:45

André Villas-Boas est dans un fauteuil éjectable à l'OM. Les mauvais résultats de son équipe inquiètent sérieusement la Direction marseillaise. Cependant, Jacques-Henri Eyraud ne franchirait pas le pas pour limoger l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, à cinq mois de la fin de son contrat. Selon La Provence, cela coûterait cher au club phocéen.

L'OM ne peut se permettre de virer AVB

L'OM a concédé une troisième défaite en Ligue 1, samedi face à l’AS Monaco (3-1). Avant ces trois matchs consécutifs perdus en championnat, les Phocéens avaient perdu le Trophée des champions contre le PSG. L’Olympique de Marseille est toujours 6e au classement (avec 32 points), mais est désormais sous la menace de quatre clubs : Bordeaux (32 points), FC Metz (31 points), RC Lens (31 points) et Angers SCO (30 points). Conséquence de ces résultats médiocres ? Les Olympiens s’éloignent de leur objectif en Ligue 1, à savoir finir sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2021-2022. Malgré tout, André Villas-Boas ne sera pas limogé d’après le journal régional, même si les ingrédients pour le virer sont réunis. En effet, la source a révélé le montant de l’indemnisation du coach de 43 ans, en cas de licenciement. Elle évoque une somme comprise entre 4 et 5 millions d'euros. Un montant que l'OM ne peut pas se permettre de dépenser, alors que ses caisses sont vides.

André Villas-Boas en poste à l'OM jusqu'en juin 2021 ?

Si l’on se fie aux informations de la source, l’ancien coach de Chelsea, puis de Tottenham ne sera pas limogé avant la fin de la saison actuelle. Toutefois, son contrat ne serait pas reconduit après le 30 juin 2021, sauf en cas de remontée spectaculaire du club de Frank McCourt sur le podium. Le bilan d'André Villas-Boas est de 29 victoires, 13 matchs nuls et 18 défaites, toutes compétitions confondues, en 60 matchs dirigés à l'OM. Cependant, si les Olympiens poursuivent leur mauvaise série que leur entraîneur s'entête, les dirigeants du club vont rapidement se retrouver dos au mur. Si l'OM ne parvenait pas à se qualifier pour l'Europe à l'issue de la saison, les conséquences pourraient être dramatique pour un club qui entre dans un processus de changement, avec un probable rachat dans les mois à venir...













Par ALEXIS