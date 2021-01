Mercato OL : La piste menant à Gonzalo Montiel abandonnée

Publié le 25 janvier 2021 à 23:30

Victorieux impérial du rival stéphanois hier, l'OL est reparti sur de bons rails en Ligue 1. Pendant ce temps-là, le mercato lyonnais ne semble pas s'apprêter à vivre une fin haletante d'autant plus que le board rhodanien aurait fait une croix sur le latéral droit argentin de River Plate, Gonzalo Montiel.

Le mercato calme de l'OL

Les mois de janvier ne sont pas les mêmes chez les deux Olympiques français. Tandis que l'Olympique de Marseille est sur tous les fronts depuis le début de ce mercato, l'Olympique Lyonnais reste quant à lui réservé, achetant avec parcimonie et selon ses besoins. En remplaçant Islam Slimani par Moussa Dembélé, le club de Jean-Michel Aulas a avancé ses pions avec subtilité et sans faire de folies sous l'égide d'un Juninho consciencieux des moindres mouvements. Annoncant directement un mercato calme, le directeur sportif brésilien s'est néanmoins laissé tenter par quelques pistes, à l'image de celle menant à Gonzalo Montiel, latéral droit argentin de 24 ans. Disposant de Léo Dubois et de Mattia de Sciglio au poste d'arrière droit, les dirigeants lyonnais ont jeté leur dévolu sur le joueur de River Plate pour s'offrir une alternative performante sur la durée.

Montiel ne viendra pas à Lyon

Mais voilà, semblant vivement intéressé tout au long du mercato hivernal, il semblerait que l'OL ait jeté l'éponge sur ce dossier. C'est en tout cas ce qu'affirme Le Progrès dans son édition du jour : "La rumeur d’une nouvelle arrivée à l'OL, celle du défenseur latéral argentin de River Plate, Gonzalo Montiel a enflé ces derniers jours, notamment en Argentine. Mais selon nos informations, l'OL ne bougera plus lors de ce mercato d’hiver. Si l’OL a bien été intéressé, et a analysé les prestations de ce défenseur, il n’a pas décidé d’entrer dans de nouvelles coûteuses négociations (entre 7 et 8 millions), ni même pour anticiper un manque à ce poste en juin prochain." Une information confirmée par le média argentin TyC Sports sonnant ainsi le glas du mercato de l'Olympique Lyonnais, qui a donc décidé de miser sur la stabilité pour la fin de la saison.













Par Chemssdine