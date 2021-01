PSG : L'avenir du décevant Angel Di Maria est scellé

Publié le 26 janvier 2021 à 14:30

Figure de proue du projet parisien à son arrivée en 2015, Angel Di Maria a marqué l'histoire du PSG de par sa technique et sa vista inégalables. Décevant ces derniers temps en Ligue 1, le gaucher est souvent mêlé à des rumeurs de transfert mais il semblerait que le joueur et le board parisien aient pris leurs décisions pour son avenir.

La saison décevante de Di Maria avec le PSG

Angel Di Maria sous la tunique du Paris Saint-Germain, c'est 102 passes décisives et 86 buts en 243 matchs. Assez pour affirmer que le génial argentin est considéré logiquement comme une légende du club de la capitale. Pourtant, cette saison est moins impressionnante que les précédentes pour le natif de Rosario qui ne compte "que" quatre buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues. L'arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino pourrait cependant rebattre les cartes pour l'ancien joueur du Real Madrid, l'ancien coach de Tottenham laissant une plus grande liberté sur le terrain au joueur de 32 ans, tantôt sur l'aile droite tantôt en soutien de ses attaquants.

Il devrait prolonger malgré de nombreuses sollicitations

Mais voilà, le sujet le plus important pour le club n'est pas le rendement de l'Argentin mais bien la prolongation de ce dernier. En fin de contrat en juin, El Fideo a rejeté une prolongation de contrat de la part du PSG, ce qui n'a fait qu'accentuer les intêrets que lui portaient la Juventus, l'Inter Milan et Tottenham. Selon les dernières informations recueillies par L'Equipe, il semblerait néanmoins que l'ancien de Manchester United partage la même volonté que son club : continuer l'aventure à Paris. Se sentant très bien en France, Di Maria consenterait même à faire un effort financier au vue du contexte actuel, auquel cas il souhaiterait une prolongation de contrat de deux ans. Une proposition qui ne devrait pas dissuader le PSG, qui selon le clan du joueur, devrait toucher au but rapidement. Une bonne nouvelle donc pour tous les supporters parisiens, l'idylle entre Paris et Di Maria n'est pas terminée et pourrait nous réserver quelques autres belles surprises.













Par Chemssdine