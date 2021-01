OM : Milik conscient de la crise au club, mais toujours motivé

Publié le 26 janvier 2021 à 15:30

Ce n'est pas un contexte simple dans lequel arrive l'attaquant polonais Arkadiusz Milik à l'Olympique de Marseille. Le joueur qui a été présenté officiellement ce mardi, a cependant réaffirmé sa motivation et s'est dit heureux de se retrouver à l'OM.

L'OM, le stade, l'ambiance, Milik se livre

Ce mardi Milik était présenté officiellement à la presse. L'OM qui signe enfin son grand attaquant, peut remercier Pablo Longoria qui a travaillé sans relâche sur le dossier lors de ce mercato d'hiver. Le joueur qui arrive dans un contexte compliqué sur fond de crise sportive et fractures dans le vestiaire, s'est montré plutôt optimiste et déterminé à se relancer. Il a également évoqué l'OM et le Vélodrome dont il garde quelques souvenirs : "Ce que je savais, c'est que l'OM avait un stade incroyable et que le club a brillé en Ligue des champions. Je voulais vraiment venir ici. Mais tout cela n'aurait pas été possible, sans le coach ou le directeur sportif, qui appelait mon agent quasiment tous les jours, ça m'a vraiment donné envie de venir ici", a déclaré le Polonais. Il a également confirmé que le club le pistait déjà en 2018 : "Je n'étais pas très proche de signer, mais il y avait eu un intérêt oui." Il a ensuite tenu à rassurer sur son état de forme en précisant qu'il ne lui manquait pas grand-chose pour être opérationnel : "Je me sens prêt. Je ne sens pas que je manque de vitesse ou de cardio. J'ai juste besoin de matchs. J'ai connu une période difficile à Naples, mais j'ai travaillé dur durant cette période et la seule chose qui me manque, ce sont les matchs."

Milik : "Nous voulons retrouver le chemin de la victoire"

Concernant la période délicate à laquelle il arrive, Milik s'est voulu rassurant là aussi : "Nous sommes dans une mauvaise passe car on ne gagne pas, mais l'équipe est fantastique (...) Les gars sont vraiment supers et déterminés (...) Le coach et le directeur sportif étaient déterminés à me recruter. J'étais aussi en difficulté à Naples car je ne jouais plus. J'ai senti qu'ils me voulaient vraiment et qu'ils avaient besoin d'un buteur. Je vais essayer d'aider le club avec ma détermination et mes buts. Je vais faire tout mon possible pour aider l'équipe à gagner. " Les Marseillais vont affronter le Stade Rennais samedi pour la 22e journée de Ligue 1, une occasion pour Milik de se remettre en jambe.













Par Hind