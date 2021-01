OL Mercato : Memphis Depay, un danger à l’horizon signalé

Publié le 26 janvier 2021 à 16:15

L'OL se prépare au départ de Memphis Depay du club rhodanien à l’été 2021, au terme de son contrat. Juninho a commencé à prospecter pour trouver un successeur au meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais. Entre-temps, Daniel Riolo prévient déjà d’un danger à l’horizon, après le départ de ce dernier de Lyon.

OL : Une attaque de feu avec Memphis, Toko-Ekambi et Kadewere

Champion d’automne, l'OL marche sur des roulettes en ce moment en Ligue 1. La bonne santé des Gones a été confirmée lors du derby contre l’ASSE, remporté sur la large victoire (5-0). Memphis Depay et ses coéquipiers ont humilié leur ennemi, dimanche dernier, au stade Geoffroy-Guichard. Troisième du championnat avec 2 points de retard sur le PSG (leader) et son dauphin le LOSC, l’Olympique Lyonnais rêve du titre de champions cette saison. Rudi Garcia et son équipe comptent profiter de la reprise des coupes d’Europe en février, afin de repasser devant leurs concurrents engagés respectivement en Ligue des champions et Ligue Europa.

En effet, l'OL espère voir ses adversaires perdre des forces dans ces deux compétitions. Ce qui les rendrait plus vulnérables en Ligue 1. Plus précisément, les Gones souhaitent que le Paris Saint-Germain et Lille OSC laissent des points en route en championnat. En tout cas, Lyon et son trio d’attaque de feu (Memphis Depay - Karl Toko-Ekambi - Tino Kadewere) espèrent profiter d’éventuels faux pas des Parisiens et des Lillois pour les coiffer sur le fil, dans la course pour le podium. Notons que ces trois attaquants totalisent 30 buts et 13 passes décisives en 21 journées.

Riolo annonce un danger si Memphis Depay s'en va

Daniel Riolo reconnait d’ailleurs que « cette attaque à trois avec Memphis Depay, pour ce qui est de jouer contre des adversaires de Ligue 1, fonctionne ». Toutefois, le journaliste sportif présage des lendemains brumeux pour l’Olympique Lyonnais, lorsque le capitaine sera parti, à l’issue de son bail, en juin 2021. « Il faudra évidemment reconstruire autre chose. Memphis Depay ne sera plus là et je ne suis franchement pas certain que Kadewere et Toko-Ekambi, ce soit suffisant pour un club comme l'OL », a prévenu le chroniqueur sur RMC Sport. Selon Riolo, « ce ne sera pas du tout la même chose » pour l’équipe de Rudi Garcia, « dans une phase de groupes de Ligue des Champions », face à de gros calibres.













Par ALEXIS