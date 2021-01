ASSE : Mauvaise nouvelle pour Sainté avant le match à Nice

Publié le 27 janvier 2021 à 12:00

L'ASSE doit vite se remettre la tête à l’endroit après sa lourde défaite contre l’OL (5-0), lors du derby disputé à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois seront face à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, dimanche (13h). Mais les nouvelles en provenance de la Côte d’Azur ne sont pas favorables à l’AS Saint-Étienne.

OGC Nice - ASSE : Schneiderlin et Rony Lopes de retour

Dans le dur en Ligue 1, l'ASSE a désormais pour objectif de se maintenir dans l’élite. Claude Puel et son équipe vont lutter jusqu’à la dernière journée du championnat, pour tenter d’assurer leur maintien en Ligue 1. Une semaine après leur déculottée face à leurs rivaux lyonnais, les Stéphanois se déplacent sur le terrain de l’OGC Nice, lors de la 22e journée de Ligue 1. Parlant des Aiglons, eux aussi sont en difficulté. Malgré le limogeage de Patrick Vieira, ils ne parviennent toujours pas à remonter au classement. Ils n’ont gagné qu’un seul de leurs 7 derniers matchs et pointes à la 12e place avec 26 points, devant l’AS Saint-Étienne (16e avec 19 points).

Toutefois, le Gym a enregistré une bonne nouvelle avant la réception des Verts. En plus du retour en forme de Willian Saliba confirmé par Nice-Matin, Adrian Ursea pourra compter sur deux joueurs clés de son effectif, de retour. Ce sont : Morgan Schneiderlin et Rony Lopes. Le milieu de terrain et l’ailier droit ont fait leur retour à l'entraînement, d'après la source. Depuis le 6 janvier, le premier souffrait du mollet, mais il a repris la course. Quant au second, il avait été victime d'une lésion musculaire au quadriceps. De retour pour la préparation du prochain match de l’OGC Nice, Morgan Schneiderlin et Rony Lopes sont candidats à une place dans le groupe niçois contre l'ASSE.

Willian Saliba très en forme au Gym

Pour revenir à William Saliba, « il est irréprochable et enchaîne les prestations solides » comme l’a fait remarquer le quotidien régional, après la victoire des Aiglons à Lens (1-0). « Il est impressionnant de sérénité dans une équipe qui en manque considérablement. C'est très fort », a souligné la source. Le défenseur formé à l'ASSE a disputé 4 matchs en entier avec l'OGC Nice depuis son prêt le 4 janvier 2021. Et toutes ces informations sont évidemment de mauvaises nouvelles pour le club ligérien et son entraîneur Claude Puel, dans une spirale négative.













Par ALEXIS