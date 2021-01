PSG Mercato : Réaction du clan Messi aux dernières révélations

Publié le 27 janvier 2021 à 13:00

Interrogé sur son avenir en décembre, Lionel Messi avait caché son jeu. Alors qu’une grosse rumeur l’annonce proche du PSG, le clan du leader du FC Barcelone a nié l’information concernant l’apprentissage à la langue française.

PSG : Lionel Messi et sa famille préparent leur arrivée ?

Lionel Messi est parti pour quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison. Il n’a pas renouvelé son contrat qui expire le 30 juin 2021 et partira librement de la Catalogne. Au PSG ou à Manchester City ? Ces derniers jours, la tendance est plutôt vers le club de la capitale. Selon les informations de Canal+, le capitaine du Barça et sa famille se sont mis au cours de français. Une nouvelle qui a laissé évidemment croire qu’il prépare son arrivée à Paris. Cette grosse rumeur a enflammé le mercato du Paris Saint-Germain cette semaine. Et cela a fait réagir le clan Lionel Messi, qui a porté un démenti. D'après les indiscrétions de l'entourage de la Star de 33 ans au média Sport, il ne prend pas de cours de la langue française en ce moment. Ses enfants et sa femme, non plus, ne se sont pas mis à l'apprentissage pour parler français, si l’on en croit le journal sportif catalan.

Mercato : décision de la star du Barça à la fin de saison

Invité par Neymar à le retrouver au PSG, Lionel Messi n’a pas encore choisi sa prochaine destination. Il attend la fin de son contrat, afin de signer avec le club de son choix. En réponse à son ancien coéquipier au Barça, l’Argentin avait assuré : « je ne sais pas où j'irai, j'attendrai la fin de la saison ». En dehors des destinations Manchester et Paris, le N°10 du FC Barcelone est annoncé vers la MLS (Major League Soccer), au sein de la franchise de New York, club appartenant à City Football Group. « J’ai toujours voulu vivre aux États-Unis, mais on verra si ça arrivera un jour. Mais je serai toujours lié au Barça ensuite, je reviendrai vivre à Barcelone si je joue en MLS un jour », a indiqué Lionel Messi.













Par ALEXIS