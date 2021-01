LOSC Mercato : Un très grand d'Europe sur Sven Botman

Publié le 28 janvier 2021 à 10:45

Co-leader de Ligue 1 avec le PSG, le LOSC attire forcément l'oeil des recruteurs à l'occasion du mercato hivernal. Mais Oliver Létang et Christophe Galtier ont fermé la porte à tout départ d'un cadre de l'équipe, qui joue les seizièmes de finale de Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam, dans quelques semaines. Cependant, lors du marché des transferts estival, des départs sont à prévoir.

Mercato : la porte du LOSC fermée cet hiver

Les Lillois n'avaient clairement pas l'intention de s'affaiblir cet hiver. La crainte a été de courte durée lors du changement de gouvernance, passant de Gérard Lopez à Olivier Létang. Mais l'ancien président du Stade Rennais a tenu sa promesse et a laissé à Christophe Galtier un effectif solide et quasiment inchangé pour la deuxième partie de saison. Seul départ véritablement notamment, celui d'Adama Soumaoro à Bologne, en Serie A. Un prêt qui était déjà dans les tuyaux lors du mercato d'été.

D'ailleurs, l'entraîneur du LOSC a mis de l'eau dans son vin, lui qui était très inquiet après le départ de deux de ses hommes forts, Gérard Lopez et Luis Campos. "Il est indispensable d'avoir de l'exigence au haut niveau. C'est ce que nous avons fait sur les trois dernières saisons. C'est pareil avec le président actuel. Olivier Létang a connu la réussite dans ses deux derniers clubs. Il apporte un certain savoir-faire, une expertise", s'était satisfait Galtier. Ainsi, les joueurs dont le départ avait été évoqué avec insistance sont restés : Renato Sanches, Boubakary Soumaré, Sven Botman... Tous sont encore là pour la deuxième partie de saison du LOSC en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Le défenseur Sven Botman attire tous les regards

Mais cet été, la donne sera différente. Le LOSC va devoir faire entrer de l'argent dans ses caisses et ne pourra surtout pas refuser les offres de certains poids lourds. Ce pourrait être le cas pour Sven Botman. Le Néerlandais brille cette saison avec Lille OSC. À 21 ans seulement, il attire les convoitises. Liverpool y a pensé pour remplacer Virgil van Dijk, blessé au genou pour de longs mois. Mais les Reds ont finalement passé leur tour. C'est maintenant le Real Madrid qui se penche sur le cas de Sven Botman. Selon OK Diario, les Merengue pensent à l'international néerlandais pour renforcer leur secteur défensif la saison prochaine. Mais le Real a d'autres pistes, notamment David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, ou encore Pau Torres, joueur de Villarreal. Une offre d'environ 25 millions d'euros pourrait être déposée en vue du mercato d'été et, selon la décision de David Alaba, entre Madrid et Manchester City, le Real pourrait décider de rapidement passer à l'attaque.













Par Matthieu