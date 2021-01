OM Mercato : La piste Imran Louza prend un coup

Publié le 28 janvier 2021 à 15:45

Le mercato d'hiver connait ses tous derniers jours. L'OM qui a été très actif sur le marché des transferts, continue de prospecter afin de trouver un remplaçant à Morgan Sanson. Pablo Longoria, le head of football de l'Olympique de Marseille, penserait à Imran Louza.

Mercato : Longoria, l'arme secrète de l'OM

Il est sans doute trop tôt pour faire un bilan du mercato de l'OM, mais déjà Pablo Longoria peut être satisfait de son travail. Le head of football de l'Olympique de Marseille, a rempli sa mission dans l'ensemble. Des renforts très attendus avec Milik et Pol Lirola, des départs tout aussi souhaités de Mitroglou, Kevin Strootman et Morgan Sanson. Le dirigeant sportif a réussi parfois des tours de force, comme sur le dossier Milik, malgré la concurrence et le manque de moyens financiers. Mais son travail n'est pas encore fini. S'il travaille toujours sur plusieurs pistes en même temps, une méthode qui lui réussit bien, il prépare aussi l'avenir. En ce moment le remplacement de son entraîneur, André Villas-Boas, l'occupe bien. Mais avec les dernières chances de passer à l'action pendant le mercato, il s'active pour trouver un remplaçant pour compenser le départ de Morgan Sanson. Le joueur parti en direction d'Aston Villa, laisse un vide au milieu de terrain marseillais.

FC Nantes : Imran Louza, oui mais...

Entre autres pistes, Thiago Almada de Vélez, Amine Harit au Schalke 04, et Farid Boulaya à Metz, Pablo longoria serait en train de travailler sur la piste Imran Louza. Le milieu internation Espoirs de 21 ans est la grande révélation du FC Nantes. Le joueur en contrat jusqu'en 2024 avec les Canaris, serait un remplaçant idéal pour Morgan Sanson. Le prix de ce transfert serait dans les cordes l'OM. Le FC Nantes demanderait 10 millions d'euros. Prix déjà évoqué lors du mercato de cet été. Longoria aurait une enveloppe restante de 8 à 10 millions d'euros pour recruter à ce poste. A priori, cela pourrait se faire. cependant selon les informations du journaliste Simone Rovera, le dossier n'avancerait pas. Sur le réseau social Twitter, le journaliste de la chaine Téléfoot a précisé : "Pour Louza de Nantes... c’est plutôt froid pour l’instant. Le jouer plaît (normal, c’est un joueur de qualité) mais déjà très cher et négociation compliquée. D’ici à la fin de mercato... beaucoup de noms de joueurs sortiront pour l’OM... en France et à l’étranger. Pas tous crédibles." Pablo Longoria devrait a priori, se tourner vers d'autres pistes.













Par Hind