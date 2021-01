PSG Mercato : Un échange avec l'AS Roma pour Icardi

Publié le 28 janvier 2021 à 16:45

Il y a eu de nombreuses rumeurs liées au PSG, comme souvent lors de la période du mercato. La dernière en date concerne Mauro Icardi. La presse italienne rapporte en effet ce jeudi, un appel téléphonique entre Leonardo et Tiago Pinto, le directeur sportif de l'AS Roma. Le club serait intéressé par l'attaquant argentin.

Le PSG ouvert à la discussion pour Icardi

Alors que certains joueurs sont poussés actuellement vers la sortie au PSG, notamment Julian Draxler, on a très peu parlé du cas de Mauro Icardi. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'attaquant argentin a l'air de mieux de repartir. Transféré définitivement au Paris Saint-Germain, de l'Inter, après une saison convaincante, Mauro n'a pas toujours été présent quand il le fallait. Sous Tuchel, il avait fini par s'effacer complètement, pas aidé non plus par ses blessures.

Alors que l'ex-star de l'Inter Milan espère se relancer sous la direction de son nouvel entraîneur et compatriote, il n'est pour l'instant pas encore indispensable, en comparaison avec ses coéquipiers, Mbappé et Neymar. Le joueur garde cependant, la cote en Italie. La Juventus qui souhaitait le recruter alors qu'il était encore à Milan, semble toujours intéressée. Un transfert qui serait compliqué à réaliser, compte tenu de la clause imposée par son ancien club. Si le PSG le vend à la Juventus, le club devra payer 15 millions d'euros à l'Inter.

Mercato : un deal Dzeko - Pellegrini - Icardi

La Juventus n'est pas le seul club de Serie A qui piste Icardi. L'AS Roma avait en début de mercato contacté le PSG afin de sonder les possibilités d'un transfert. Le club romain voudrait inclure dans le deal, un échange avec Edin Dzeko. Le joueur est en difficulté au club et en conflit ouvert avec son entraîneur Paulo Fonseca. La Roma, chercherait donc une porte de sortie pour le joueur bosniaque. Le Paris Saint-Germain qui avait dépensé environ 50 M€ pour Mauro Icardi, n'est a priori pas tenté par un transfert, mais ouvert à un prêt. Leonardo serait notamment intéressé par le profil du milieu de terrain de l'AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Selon le média italien Calciomercato.it, un appel téléphonique cette semaine aurait eu lieu entre Leonardo et Tiago Pinto à ce sujet. De son côté, Icardi ne serait pas forcément contre un retour en Italie.

.













Par Hind