Real Madrid Mercato : Ancelotti tient le successeur de Varane ?

Le défenseur central de Villareal en Liga, Pau Torres dernier vainqueur de la Europa League, est selon la presse ibérique la priorité numéro une des dirigeants du Real Madrid. En lice avec la Roja pour l’EURO, l’espagnol de 24 ans est pressenti pour combler les départs précipités des deux piliers de la défense merengues, Sergio Ramos et Raphaël Varane. Sous contrat jusqu’en 2024, Florentino Pérez devra débourser une somme minimum de 50 millions d’euros pour enrôler le joueur du Sous-marin Jaune.

Les plans de Florentino Pérez lors de ce mercato estival semblent être une inconnue pesante pour les fans du Real. Alors que Los Blancos ont enregistré le douloureux départ de Sergio Ramos vers le PSG et Raphaël Varane vers Manchester United, le mythique président espagnol avait fait part à sa direction qu’une arrivée pour soulager l’effectif n’était pas à l’ordre du jour. Si le dossier Mbappe monopolise les esprits merengues depuis plusieurs mois, l’heure est à la reconstruction défensive. Selon Fichajes.com, le Real Madrid ferait les yeux doux au défenseur central Pau Torres, qui évolue depuis 2016 à Villareal.

Tout juste auréolé d’un trophée d’Europa League avec Unaï Emery, l’espagnol possède une clause libératoire de 65 millions d’euros et pourrait prochainement recevoir une offre de 50 millions d’euros du Real. Carlo Ancelotti est dubitatif quant au fait que la défense actuelle puisse répondre aux différentes échéances de la saison, et aimerait voir Torres arrivée pour épauler Militao et Alaba (pressentit pour occuper le poste de central). Pour rappel, le coach italien avait déjà demandé à sa direction d’enrôler l’attaquant d’Everton Richarlison il y a quelques semaines.

A tout juste 24 ans, Pau Torres sort d’une saison grandiose à Villareal. Auteur de 44 matchs, dont 9 d’Europa League, le défenseur central d’1m91 a marqué 3 buts et délivré deux passes décisives. Sélectionné par Luis Henrique pour l’EURO, Torres participe au très joli parcours de la Roja en jouant 6 rencontres.