Real Madrid Mercato : Deux alternatives pour remplacer Varane

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 14:50

Les dirigeants du Real Madrid, ont autorisé l'international français Raphaël Varane à négocier avec Manchester United pour une potentielle venue du défenseur central en Angleterre la saison prochaine. Si le club merengue perdrait ses deux piliers en défense après le départ de Sergio Ramos, pour les remplacer, le Real pense récupérer deux joueurs : Jesus Vallejo (prêté à Grenade) et Mario Gila (du centre de formation).

Le Real veut récupérer deux joueurs pour remplacer Varane

Selon le journal madridista Marca, le Real penserait à récupérer deux jeunes joueurs passés par le club pour compléter sa défense en reconstruction. Alors que les médias ibériques et anglais confirment un possible transfert du défenseur central Raphaël Varane à Manchester United, le club merengue se prépare déjà à bâtir sa nouvelle défense pour la saison 2021-2022. Si le club espagnol a enregistré l’arrivée de David Alaba en provenance du Bayern, il doit cependant compléter une défense qui perdrait son duo et pilier du club (avec le départ de Ramos proche du PSG).

L’idée serait donc pour le Real Madrid de faire revenir le jeune Jesus Vallejo, prêté à Grenade, qui ferait office de quatrième homme dans l'esprit du coach italien. Le Real voudrait aussi récupérer des joueurs du centre de formation, et penserait à Mario Gila qui jouit d’une belle popularité dans la capitale espagnole. Gila ferait alors figure de cinquième homme en défense.

La rénovation de contrat de Nacho soulage le Real

Nacho Fernandez, longtemps cantonné à un rôle de remplaçant de luxe à Madrid, sort d’une saison très réussie, et devrait postuler à une place de titulaire la saison prochaine. L’Espagnol devrait être aligné avec Eder Militao, si David Alaba est repositionné comme latéral. Le joueur va renouveler dans quelques jours son contrat d’une année supplémentaire au Real, une préoccupation en moins pour le club.