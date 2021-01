ASSE : Avant l'OGC Nice, de bonnes nouvelles quand même

Publié le 29 janvier 2021 à 09:45

L'ASSE doit vite oublier l'échec Mostafa Mohamed lors de ce mercato hivernal et se remettre la tête à la Ligue 1 dès dimanche (13h) sur le terrain de l'OGC Nice. Mais Claude Puel, dont l'effectif a été frappé par un cluster de Covid-19, devrait enregistrer de nouveau retour pour affronter les Aiglons et espèrent pouvoir aligner sa recrue des derniers jours.

L'ASSE doit vite oublier son mercato

Les efforts de l'ASSE sur le marché des transferts n'ont pas vraiment donné leurs fruits. Les Stéphanois risquent d'avoir le dossier Mostafa Mohamed en travers de la gorge encore quelque temps. Alors qu'il semblait logique de finalement voir débarquer le buteur égyptien du côté de l'AS Saint-Etienne dans les derniers jours du mercato, Zamalek a finalement envoyé le joueur, en prêt avec option d'achat vers Galatasaray, en Turquie. Un camouflet pour les Verts et une vengeance du club du Caire après l'intervention télévisée de Roland Romeyer. Mais la Turquie, c'est aussi là que l'ASSE cherche sa roue de secours. Toujours du côté d'Istanbul, les Stéphanois lorgnent Cyle Larin, attaquant canadien de 25 ans qui évolue au Besiktas. C'est sans doute le dernier recours des Stéphanois cet hiver pour renforcer leur secteur offensif.

Ligue 1 : des renforts contre l'OGC Nice

Mais l'ASSE ne doit pas oublier le principal : la Ligue 1. Les hommes de Claude Puel sont 16es au classement, à déjà cinq points du 15e, le RC Strasbourg. Ils vont affronter l'OGC Nice, dimanche (13h), pour la 22e journée. Une équipe qui les avait battus (1-3) à l'aller à Geoffroy-Guichard. Et pour ce match, l'entraîneur forézien espère bien pouvoir aligner sa seule recrue du mercato, le défenseur Pape Abou Cissé. Arrivé de l'Olympiakos, le joueur devrait s'engager officiellement ce vendredi, et l'ASSE compte enregistrer cette arrivée le plus vite possible afin de voir le joueur débuter à l'Allianz Riviera. Autre point positif pour Puel, le très probable retour de Mathieu Debuchy. Le latéral expérimenté est un cadre de l'équipe stéphanoise. Le capitaine a fait son retour à l'entraînement collectif et pourrait être une option face au Gym.













Par Matthieu