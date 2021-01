ASSE : Debuchy sonne la mobilisation contre l'OGC Nice

Publié le 29 janvier 2021 à 19:45

Mathieu Debuchy a été attristé lors du derby perdu par l'ASSE devant son ennemi juré l’OL (0-5). Testé positif au coronavirus, il était indisponible lors du si important match contre le rival lyonnais. Revenu dans le groupe stéphanois avant le choc face à l’OGC Nice, le défenseur a mobilisé ses coéquipiers en vue du déplacement dans les Alpes-Maritimes.

ASSE : Mathieu Debuchy a souffert du derby perdu

Pour le choc entre l'OGC Nice et l'ASSE, ce dimanche (13h), à l'Allianz Riviera, Mathieu Debuchy est passé en conférence de presse, ce vendredi. Bien avant de sonner la révolte des Verts contre les Aiglons, il est revenu sur le derby perdu à Geoffroy-Guichard en son absence. « Comment as-tu vécu le revers subi dans le Derby ? Mal, d’autant que j’ai dû suivre le match devant la télé. Ç’a été une soirée très difficile pour l’équipe et encore plus pour moi », a répondu le défenseur de l’AS Saint-Étienne. « Perdre 0-5 dans un derby, c’est une défaite qui marque. C’est dur à accepter et les premiers jours ont été difficiles… », a-t-il ajouté.

Debuchy, « On doit relever la tête et rebondir »

Lors du match contre le Gym, l'ASSE doit oublier la déculottée devant l’Olympique Lyonnais, afin de tenter de se remettre dans le bon sens. Et cela passe par une victoire à Nice. Le message délivré par Mathieu Debuchy va dans ce sens. « Je sens un groupe revanchard qui a envie de se relancer. Des matchs très importants arrivent. On se doit d’avancer et d’oublier cette défaite même si elle va rester dans un coin de notre tête, car il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs », a-t-il recommandé. « On doit relever la tête et faire plus dans tous les domaines. Le groupe est uni et a envie de réagir. On ne doit pas attendre le mois de mars pour le faire. On se doit de rebondir et il faut le faire rapidement, car les matchs s’enchaînent », a remobilisé le capitaine de Sainté.

Trois matchs décisifs en une semaine

Après l’OGC Nice, ce dimanche 31 janvier, l’équipe de Claude Puel (16e) affronte le FC Nantes (17e), le mercredi 3 février (21h) et le FC Metz (8e), le dimanche 7 février (15h). Soit trois matchs de Ligue 1 en l’espace d’une semaine. « On va jouer trois adversaires directs. Il est nécessaire de s'appuyer sur un autre état d’esprit et des bases solides, en étant meilleur dans les trente derniers mètres tout en retrouvant notre solidité défensive », a conseillé Mathieu Debuchy pour finir.













Par ALEXIS