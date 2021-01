OM Mercato : Un joueur de Ligue 2 pour remplacer Sanson ?

Publié le 30 janvier 2021 à 12:15

Le Directeur du football de l'OM a plusieurs noms sur son calepin pour tenter de remplacer Morgan Sanson transféré à Aston Villa. À deux jours de la fermeture du marché des transferts de l’hiver, un joueur du Toulouse FC, en Ligue 2, serait passé en tête sur la liste de Pablo Longoria.

OM : Adli, priorité de Longoria en cette fin de mercato ?

l'OM n’a plus que 48 heures pour trouver le remplaçant de Morgan Sanson dans l’effectif d’André Villas-Boas. Imran Louza du FC Nantes et Angelo Fulgini d’Angers SCO étaient jusqu’alors les deux joueurs dont les noms revenaient dans la Cité phocéenne à l’approche de la fin du mercato de janvier. Mais ces dernières heures, un milieu de terrain du Téfécé a fait surface. D’après les révélations de RMC Sport, « Amine Adli est la cible prioritaire de Pablo Longoria pour remplacer Morgan Sanson » à l’Olympique de Marseille.

Le journaliste Loïc Tanzi ne s’arrête pas à cette information. Il va plus loin et annonce un gros obstacle dans le dossier du jeune joueur très prometteur. Il précise que Damien Comolli, président du club de la Ville Rose, « bloque toutes possibilités de départ » de la pépite. Et pour cause, il « réclame 15 M€ » au moins pour son transfert à l'OM. Un prix élevé qui surprend le concerné ! La source fait savoir qu’Amine Adli, lui même « ne comprend pas » le dirigeant toulousain.

Qui est Amine Adli, la cible de l’OM ?

Amine Adli a été formé à l’AS Béziers entre 2012 et 2015, avant d’intégrer le centre de formation du Toulouse FC. Après trois ans de formation (2015-2018, il a intégré l’équipe réserve du TFC. Le 30 octobre 2018, le natif de Béziers a signé son premier contrat professionnel avec les clubs de Ligue 2. Et il a fait ses débuts professionnels avec Toulouse en Coupe de la Ligue en décembre 2019. Il avait pris part à 4 bouts de match avec les Violets en Ligue 1, la saison dernière, avant leur relégation.

Le milieu de terrain visé par les Olympiens avait également disputé un match de coupe de France et un autre en coupe de la Ligue en 2019-2020. Lors de l’exercice actuel (2020-2021), il avait 19 apparitions (15 fois titulaires) en Ligue 1 sous le maillot de son club formateur, pour 5 buts et 3 passes décisives. Amine Adli est sous contrat jusqu’en juin 2022 et vaut un demi-million d’euros. La cible de l'OM est donc un joueur à fort potentiel qui pourrait lui rapporter un plus-value dans le futur.













Par ALEXIS