PSG Mercato : Les révélations choc sur le salaire exorbitant de Messi !

Publié le 31 janvier 2021 à 10:00

Lionel Messi est en délicatesse avec son club depuis plusieurs mois. Les récentes révélations sur son salaire pharaonique, risquent de tendre encore plus les relations du joueur avec le Barça. Cela pose aussi la question sur la capacité du PSG à lui offrir un contrat à la hauteur de ce qu'il perçoit actuellement.

Le PSG peut-il se payer Messi ?

Les questions de salaires préoccupent beaucoup au PSG. La masse salariale du club, très importante, est déjà vampirisée par les salaires actuels de Neymar et Mbappé. Alors que Leonardo travaille sur les prolongations des deux joueurs, leurs salaires risquent de bien augmenter. Le salaire de Neymar devrait être revalorisé pour atteindre les 30 millions d'euros environ. Kylian Mbappé devrait se voir offrir un contrat avec une revalorisation salariale similaire. Ce qui ne va pas arranger les finances du club parisien. Tant que les deux joueurs sont au club, le PSG a peu de marge de manœuvre pour recruter une autre star. La réalité économique actuelle n'aide pas non plus. Comme tous les clubs, le Paris Saint-Germain doit composer avec la crise économique désastreuse, causée par la pandémie de Covid-19 et la question de l'attribution des droits TV, avec la défection de Mediapro. Le PSG veut Messi, mais quel prix devra-t-il payer ?

Un salaire mirobolant

Le média espagnol El Mundo, a pu se procurer des documents révélant ce que touche Messi au Barça. L'Argentin possède un contrat lui attribuant au total 555.237.619 euros bruts, à encaisser en quatre saisons -entre 2017/2018 et la saison actuelle- et l'expiration de son contrat en juin. Une somme qui comprend son salaire fixe, des droits à l'image, une série de primes non publiées jusqu'à là, de plusieurs millions de dollars, des indemnités et des primes variables dépendant de divers objectifs. Messi touche aussi des primes de "fidélité" au Barça et pour toute prolongation. Le total net après impôt, en fait le joueur le mieux payé de toute l'histoire du sport, selon El Mundo. La fuite du contrat et la publication de ces chiffres, n'ont rien d'anodin. Dans un contexte d'élections au Barça, les dirigeants, Bartomeu en particulier, règlent leurs comptes. La question du salaire extravagant de Messi, provoque beaucoup de tensions en interne. Par ailleurs, cette révélation devrait envenimer encore plus les relations entre le joueur et son club. Le départ semble de plus en plus, inévitable. En ce qui concerne son éventuel prochain club, il faudra se poser la question de la capacité à payer un tel salaire au joueur. Seuls le PSG et Manchester City en semblaient capables jusqu'à là. Mais le contexte actuel complique les choses. Du côté de Paris, même dans le cas de ventes de joueurs cet été, cela ne sera pas suffisant pour porter une telle charge supplémentaire. Seul un départ de Kylian Mbappé pour un gros chèque, pourrait libérer de la place. Quant à savoir si Messi serait prêt à faire un effort financier de son côté, il ne faudra pas beaucoup compter dessus.













Par Hind