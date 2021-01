PSG Mercato : Petit coup de froid dans le dossier Di Maria

Publié le 31 janvier 2021 à 08:30

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria serait en discussions avec sa direction pour prolonger. Toutefois, l’Argentin serait encore loin de rempiler. Il aurait repoussé une proposition du PSG.

Leonardo débouté par Angel Di Maria ?

Une fois de plus, Leonardo se retrouve confronter à la gestion des joueurs en fin de contrat. Arrivé à Paris en 2015 et prolongé une première fois en 2018, Angel Di Maria arrive au terme de son contrat l’été prochain. Cette saison encore, l’Argentin est l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif du Paris Saint-Germain. L’ancien madrilène compte 4 buts et 10 passes décisives en 22 matchs sur l’exercice en cours. Alors que son contrat tire à sa fin, le natif de Rosario aurait déjà été approché par sa direction. Selon ESPN, il aurait refusé une proposition de Leonardo. S’il est disposé à faire des sacrifices au niveau financier, El Fideo réclamerait un nouveau contrat de deux ans. Le média révèle que le directeur sportif parisien est confiant dans ce dossier et devrait revenir à la charge pour le polyvalent argentin.

Une menace anglaise pour Leonardo

Alors qu’une nouvelle proposition de Leonardo est attendue, la source révèle que Tottenham suivrait avec attention la situation d’Angel Di Maria. Ancien coach de l’Argentin au Real Madrid, José Mourinho souhaiterait le faire venir à Londres. Chose que n’entend pas Mauricio Pochettino. Le nouvel entraîneur du PSG intègre son jeune compatriote dans son projet de jeu. Reste plus qu’à savoir si le directeur sportif parisien parviendra à répondre aux exigences du joueur de 32 ans.













Par Ange A.