ASSE - OGC Nice : Les Verts dos au mur, les supporters en colère

Publié le 31 janvier 2021 à 10:30

C'était le samedi de la colère du côté des supporters. Moins violente que du côté de l'OM, l'intrusion des supporters au centre sportif de l'ASSE, révèle une exaspération grandissante des fans de Saint-Etienne. Les Stéphanois qui vont affronter ce dimanche l'OGC Nice, doivent impérativement gagner.

L'ASSE en crise

Une crise de résultats et une crise économique, c'est ce que l'ASSE vit en ce moment. La large défaite dans le derby contre l'OL (5-0), était le clou pour cette équipe. Lourdement touché par le Covid-19, le groupe de Claude Puel tente de se remobiliser. L'entraîneur stéphanois tente tant bien que mal de redresser la barre. S'il regrette la défaite contre Lyon, il assure que son groupe reste très uni : " Je pense mon groupe est uni, même s'il y a beaucoup de petites choses, pour chercher des petites bêtes par rapport à ça. De l'intérieur il est très uni, conscient de la situation, tout le monde est uni pour batailler avec d'autres équipes dans une situation difficile. Il faut le montrer de façon cohérente sur le terrain. Montrer à tous nos supporters qu'on est bien présent ", a-t-il déclaré en conférence de presse vendredi. Il avait tenté aussi de rassurer les supporters sur la motivation de ses joueurs : " Les supporters n'ont pas apprécié le derby, prendre un tel score dans ce match et se montrer aussi passif sur les coups de pied arrêtés ainsi que sur les moments clés, ça donne une impression que l'on ne se bat pas. Ce n'était pas le cas. On a donné l'impression de ne pas s'investir sur le terrain, l'impression est fausse. C'est tout à fait légitime de les entendre de les écouter. Il y a des discours, mais c'est à nous de montrer les choses sur le terrain et d'effacer ce match. On veut réagir ensemble. " Les tensions ont été exacerbées aussi à cause du mercato et du grand raté Mostafa Mohamed. La gestion des dirigeants du club est remise en cause par les supporters, mais aussi en interne.

Les supporters envahissent l'Etrat

Samedi, pendant la séance d'entraînement des joueurs, quelque 500 supporters stéphanois ont réussi à s'introduire dans le centre sportif Robert-Herbin. Une intrusion sans violence, ni incidents notables, mais un geste fort pour signifier aux joueurs qu'ils étaient attendus au tournant. Les paroles de Claude Puel vendredi n'ont pas suffi à calmer la frustration des supporters. Ces derniers n'ont pas montré d'hostilité contre les joueurs, mais ils ont tenu à se faire entendre, tout en se montrant encourageants. La pression est donc grande juste avant le déplacement à Nice. Saint-Etienne pointe à la 16e place, et la peur d'une relégation en ligue 2 grandit. L'ASSE peut encore éviter le pire, à condition de se ressaisir maintenant. L'OGC Nice vit aussi une période compliquée (12e au classement) et joue gros sur ce match. La tension sera grande des deux côtés, face aux enjeux pour chacune des équipes.













Par Hind