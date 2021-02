FC Nantes : Domenech, décrié, pose un lapin à ses joueurs ?

Publié le 01 février 2021 à 16:50

Défait dimanche face à l'AS Monaco (1-2) en Ligue 1, le FC Nantes vit des heures bien compliquées. Cantonnée à une inquiétante dix-septième place, la formation nantaise n'y arrive définitivement pas et ce malgré la nomination de Raymond Domenech. Ce dernier, pointé du doigt pour son dilettantisme pas forcément adéquat à la stuation, reste tout de même serein pour son escouade.

Raymond Domenech est sûr de son FC Nantes

Voilà déjà cinq matchs que Raymond Domenech est l'entraîneur de Nantes. Cinq rencontres soldées par deux défaites et trois matchs nuls. Il s'agit là du pire démarrage d'un entraîneur nantais dans l'histoire alors que les Canaris se sont une nouvelle fois fait dominer dimanche face au Monaco de Niko Kovac. Une rencontre à l'issue de laquelle l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France a tenu à minimiser ce très mauvais départ en assurant que le meilleur reste à venir si son équipe voulait bien se faire violence : "Je ne me sens pas désarmé, cette équipe a des ressources, des possibilités, à un moment, cela va venir, mais ce n’est pas une autoroute qui se présente, plutôt l’Alpe d’Huez. Je vis dans le vestiaire, les joueurs sont rentrés remontés, ils ont senti, malgré nos difficultés, de l’énergie. Je n’ai pas vu d’abattement mais de la révolte. Ce club a besoin de sérénité, de retrouver de la confiance. Si moi je ne l’ai pas, qui va l’avoir ? Et on va y arriver. Cela ne sert à rien de se lamenter maintenant, il faut se battre."

Domenech critiqué en interne ?

Mais voilà, ce discours mobilisateur semble contraster avec les actes et ce que laisse entrevoir le natif de Lyon. En effet, 20 Minutes nous apprenait ce matin que l'ancien technicien de Mulhouse ne semble pas très impliqué au FC Nantes. Selon le quotidien, Domenech était par exemple absent ce matin lors de l'habituel décrassage qui a lieu le lendemain de la rencontre. Pire encore, le coach de 69 ans aurait également raté une réunion de crise ayant lieu ce lundi avec les joueurs cadres, laissant ces derniers perplexes sur son manque d'implication. Le plus lunaire réside sûrement dans le motif de l'absence de Raymond Domenech. En effet, il semblerait que l'entraîneur du FC Nantes ne se soit pas rendu à la Jonelière ce lundi sous prétexte d'une escapade familiale à Paris. Un motif loin d 'être impérieux et qui risque encore plus de fragiliser sa légitimité auprès des joueurs, de quoi compliquer encore plus la fin de saison en Loire-Atlantique...













Par Chemssdine