FC Nantes : Kombouaré partira si le club est relégué

Publié le 11 février 2021 à 14:00

Franck Kita, le directeur général du FC Nantes, s'est présenté jeudi en conférence de presse pour la présentation d'Antoine Kombouaré, nommé nouvel entraîneur du FC Nantes après le limogeage de de Raymond Domenech. Kombouaré n'a laissé aucun doute sur la raison de sa venue et sa mission, qui concerne principalement le maintien du club en Ligue 1.

Franck Kita : " Je suis certain qu'avec Antoine on va se maintenir "

Après six semaines, la direction du FC Nantes a décidé d'arrêter les frais et se séparer de Raymond Domenech. L'ex-entraîneur des Bleus n'avait plus entraîné un club de football depuis 30 ans, et ne s'était plus retrouvé sur un banc depuis 10 ans. Sorti de sa retraite, il était arrivé à la Maison Jaune, pour redresser la barre après le départ de Christian Gourcuff en fin d'année. Après 7 matches d'affilée sans victoire et aucune perspective d’amélioration, le FC Nantes s'est séparé de Domenech. Dans la foulée, le club a officialisé l'arrivée d'Antoine Kombouaré. Nantes est barragiste et pointe à la 18e place au classement de la Ligue 1. Une situation alarmante pour un club historique du championnat de France. Le risque de la relégation est réel. Dans ce sens, Kombouaré aura pour mission principale de maintenir les Canaris. Un exercice dans lequel il avait échoué avec le Toulouse FC. Mais le directeur général du FCN s'est montré optimiste ce jeudi en conférence de presse : " Antoine vient avec un nouveau staff, on fait table rase du passé (...) Cette année c'est une saison difficile. Les mauvais résultats remontent à un certain temps. Quand on voit le nombre de victoires ces derniers matches, vous êtes obligés de réagir. Mais je suis certain qu'avec Antoine on va se maintenir ", a déclaré Franck Kita. Au sujet de l'erreur de casting Domenech, il a admis une erreur et en a profité pour justifier le choix de s'en séparer : " Je pense que la greffe n'a pas prise, c'est notre erreur on l'assume. Il fallait réagir, peu importe ce qu'il se dit. Le plus important est de garder le FC Nantes en Ligue 1. Il reste suffisamment de journées pour sa maintenir, on y croit ".

Mission maintien pour le FC Nantes

Antoine Kombouaré a d'emblée souligné les raisons qui l'avaient poussé à accepter de venir au FC Nantes : " Je suis un grand garçon, je sais ce que je fais. Je connais le club, les gens avec qui je travaille. Je ne vais pas vous cacher l'affection que j'ai pour ce club. Je vais vous dire, j'ai été contacté deux fois. Je suis heureux d'être là, a déclaré L'ancien coach du TFC. Quelque soit le contexte, j'ai très envie d'aider le club. Je le répète, je suis très heureux d'être ici. Je sais que c'est une tâche très difficile, je sais que le club est en grande difficulté. Je le sais, sinon je ne serais pas là. Ce qu'il s'est passé avec les autres, c'est le cadet de mes soucis. j'ai confiance en moi, en mes joueurs, en mon staff. C'est une revanche personnelle ( allusion à l'expérience à Toulouse, ndlr). J'ai envie d'écrire une nouvelle page, et avec mon club de coeur ça serait plus beau, et de poursuivre : Je suis triste de voir mon club en difficultés. Mais c'est pour ça aussi que je viens. J'espère maintenir le club. Si je ne remplis pas ma mission "le maintien", je m'en vais. Si j'y arrive, c'est un contrat de deux ans ". La mission s'annonce déjà mal engagée pour Kombouaré, mais un maintien sur le fil peut encore être dans les cordes de Nantes.













Par Hind