FC Nantes : Domenech officiellement viré, son remplaçant trouvé

Publié le 10 février 2021 à 17:00

En enchaînant les mauvais résultats au FC Nantes, Raymond Domenech n'a pas convaincu la direction du club, qui a décidé d'arrêter les frais et acté le licenciement de l'entraîneur ce mercredi.

L'échec au FC Nantes était inévitable ?

Arrivé pour remplacer Christian Gourcuff en fin d'année, Raymond Domenech devait assurer la fin de la saison du FC Nantes et redresser la barre. Moins de deux mois après son arrivée, les Canaris n'ont toujours remporté aucun match. Pire, Nantes pointe désormais à la 18e place du championnat de Ligue 1, barragiste à 4 points du Dijon FCO et la lanterne rouge, Nîmes Olympique. L'équipe coule, mais l'ex-sélectionneur des Bleus, continuait jusqu'à mardi, à appeler au calme. En conférence de presse, avant le match de 32es de finale de la Coupe de France, l'entraîneur nantais reprochait même un excès d'alarmisme et de "culture de l'instant", dans les critiques dirigées contre lui. " Si vous pensez que je vais abandonner, la réponse est claire : c’est non, a clamé l'entraîneur de la Maison Jaune. Céder devant la panique n’est pas dans la nature. Il faut arrêter cette panique générale ou cette euphorie dès qu’il y a un résultat. Un ultimatum du président ? On ne discute pas de ça. On discute de l’équipe et du groupe, de ce qu’on peut faire pour améliorer. On débat là dessus, vous lui poserez la question quand il sera là. Moi, je travaille pour rassembler les énergies et continuer dans le même sens jusqu’à la fin de la saison ", a déclaré Domenech.

C'était la défaite de trop

Quoiqu'en dise le désormais ex-coach des Canaris, il y a bien des raisons légitimes de s'alarmer. Nantes n'a plus gagné depuis son match contre le FC Lorient (2-0). C'était le 8 novembre. Le risque de relégation en Ligue 2 est bien réel et sans prise de conscience, Nantes court tout droit vers la descente. Obstiné dans une approche qu'il qualifie de " management relationnel ", Domenech ne réagit pas. Comble de l'ironie, c'est bien cela qu'il reproche à ses joueurs. A la mi-temps lorsque son équipe est menée face au LOSC, il abandonne ses joueurs seuls au vestiaire. Supposément pour provoquer un électrochoc. Avant ça, il avait séché des séances d'entraînements et une réunion importante avec les cadres de l'équipe. Envoyant un mauvais signal à ses joueurs, quasiment livrés à eux-mêmes. En interne, des voix se sont levées pour reprocher au coach son manque d'implication.

Mais l'ancien sélectionneur de France tient à ses principes de gestion. Malgré son triste record sur le banc du FC Nantes - Domenech étant le premier entraîneur du club à n'avoir gagné aucun de ses cinq premiers matchs, sept maintenant en comptant le nul contre l'ASSE et la défaite contre le LOSC - rien ne semble bousculer les certitudes de l'entraîneur. Il est arrivé pour une pige d'une durée de six mois, il n'en aura finalement pas fait la moitié. Après la défaite contre le LOSC, c'est Christophe Galtier qui a le mieux résumé la situation des Jaune et Vert : " "Quand, après 24 journées, vous êtes à cette place, c'est que vous avez des lacunes importantes", a lâché l'entraîneur des Dogues à l'issue de la victoire du Lille OSC sur la pelouse des Canaris dimanche sur le score de deux buts à zéro, grâce à un doublé du buteur canadien, Jonathan David. De son côté l'ancien joueur du LOSC et latéral de Nantes, Sébastien Corchia, tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs semaines. Le défenseur s'inquiète pour le maintien et appelle à une véritable prise de conscience. C'est le cas des coéquipiers du joueur, qui eux aussi se sentent démunis face à la situation actuelle du club.

Kombouaré pour succéder à Domenech

Annoncé ce mercredi comme partant, le licenciement de Raymond Domenech est désormais officiel, comme le confirme l'AFP. Le président Waldemar Kita aurait plusieurs pistes en tête et une longue liste de successeurs potentiels : Kombouaré, Hantz, Habib Beye, ou encore Courbis seraient sondés pour le poste. Antoine Kombouaré habitué à effectuer des missions en "pompier", serait la piste la plus concrète pour l'instant. Selon RMC, l'ex-entraîneur du Toulouse FC serait même en approche. Il devrait assurer la fin de saison du FC Nantes et tenter de maintenir le club en Ligue 1 la saison prochaine. Une mission qui s'annonce déjà bien compliquée.













Par Hind