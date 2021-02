ASSE Mercato : Officiel, un indésirable renvoyé en National

Publié le 01 février 2021 à 20:30

L'ASSE s’est débarrassée de Jean-Philippe Krasso, jusqu’à la fin de la saison. Claude Puel avait annoncé le départ de l’attaquant recruté à Épinal (National) l’été dernier. C’est désormais officiel, il est prêté au Mans FC.

ASSE : Jean-Philippe Krasso prêté au Mans FC

En échec à l'ASSE, Jean-Philippe Krasso va finir la saison 2020-2021 en National. Il est prêté par le club ligérien au Mans FC. « L’attaquant stéphanois découvrira le National jusqu’en juin prochain avec le club de la Sarthe. Ce lundi après-midi l’AS Saint-Étienne et Le Mans FC ont conclu un accord concernant le prêt de Jean-Philippe Krasso jusqu’au terme de la saison 2020-2021. L’avant-centre âgé de 23 ans intègre l’effectif entraîné par Didier Ollé-Nicole. Il mettra ses qualités au service de Manceaux, quatrièmes de National et en course pour l’accession à la Ligue 2 BKT », a fait savoir l'ASSE. Ayant joué 6 matchs (2 titularisations) avec les Verts, sans aucun but, Jean-Philippe Krasso va tenter de se relancer avec les Sang et Or. Et pour accompagner son attaquant 3, le club ligérien lui « a souhaité pleine réussite dans cette nouvelle étape de sa carrière ».

Difficile apprentissage pour Krasso chez les pros

L’Ivoirien de 23 ans a rejoint l'ASSE en provenance de la division amateur, précisément du SAS Épinal. Il avait séduit les recruteurs verts lors de la coupe de France 2020. Auteur d’un doublé contre le LOSC (2-1), l’avant-centre natif de Stuttgart avait éliminé les Dogues en 8e de finale. En quarts de finale, les Spinaliens avaient été sortis par les Stéphanois (2-1), mais Jean-Philippe Krasso avait inscrit l’unique but de son équipe. Sous le maillot d’Épinal, il avait marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives avant de découvrir le monde professionnel. C’est ainsi que Sainté lui avait offert un premier contrat pro valide jusqu’en juin 2023.













Par ALEXIS