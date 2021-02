PSG Mercato : Pochettino en remet une couche sur Messi

Publié le 02 février 2021 à 09:00

Mauricio Pochettino se montre très présent dans les médias, depuis son arrivée au PSG. Le technicien argentin a accordé un nouvel entretien, cette fois à RMC. Dans l'émission Top of the Foot, il a évoqué plusieurs sujets, notamment les prolongations de Neymar et Mbappé, les rumeurs Dele Alli et Ramos, avant de discuter du cas Lionel Messi.

Mercato : De nombreuses rumeurs au PSG

Mauricio Pochettino n'esquive pas les questions lorsqu'il s'agit de mercato. Même s'il veille toujours à avancer avec prudence. Interrogé dans l'émission Top of the Foot sur RMC, au sujet des rumeurs Ramos et Dele Alli, l'entraîneur parisien a voulu " éclaircir les malentendus ". A commencer par ses propos au sujet de Sergio Ramos : " La question du journaliste était: ‘Qu’est-ce que Sergio Ramos pourrait trouver au PSG?’ (référence à l'entretien accordé à Marca, ndlr). Je n’avais jamais parlé de Sergio et je n’en parlerai pas comme je ne parle jamais des autres joueurs. Je crois que ma réponse a été un peu déformée, parce que j’ai répondu quelque chose qui concernerait n’importe quel joueur qui viendrait au PSG. Et ça a été présenté comme si ça ne concernait que Sergio Ramos. Je n’ai jamais parlé de Sergio." Concernant Dele Alli, Pochettino a balayé d'un revers de main la question, en affirmant qu'il ne s'agissait que d'une "rumeur". Par ailleurs, le joueur de Tottenham restera bel et bien au club ce mercato.

Pochettino : " Si j’ai l’opportunité de l’entraîner, ce serait super "

Le sujet d'une éventuelle arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, est à nouveau revenu. L'entraîneur argentin et compatriote de la star du Barça, a souhaité répondre avec diplomatie, mais n'a pas caché son désir d'entraîner Messi un jour au PSG : " Un club comme le PSG doit être attentif à toutes les options qu’il y a sur le marché mondial, et pas simplement à un seul endroit, a insisté l'Argentin. Le PSG a une stratégie pour être meilleur de jour en jour. Avec Leonardo et son travail pour le club, ainsi que tous les gens qui travaillent sur la partie sportive, nous sommes en train de définir la stratégie pour avoir chaque saison une meilleure équipe et pouvoir se rapprocher de nos objectifs (…) Si j’ai l’opportunité de l’entraîner (Messi, ndlr), ce serait super, et si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave. Avec Lionel, on partage notre amour pour Newell’s Old Boys. On a porté le même maillot, on vient du même club (...) On a ce lien. On verra, on ne sait jamais où le football peut nous envoyer. On ne sait jamais quels seront les chemins empruntés et si on se croisera sur ces mêmes chemins. " Voilà qui risque de laisser encore de la place aux spécualtions. Messi qui arrive à la fin de son contrat, souhaiterait quitter le club librement cet été. En plus du PSG, d'autres clubs étudient le dossier, notamment Manchester City et l'Inter Milan.













Par Hind