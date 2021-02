OM Mercato : Tout savoir sur le dernier gros coup de Longoria

Publié le 02 février 2021 à 10:00

Pablo Longoria est résolument, l'homme à tout faire de l'OM. Dans les dernières heures du mercato, le Head of football de Marseille, a conclu un autre joli coup, en signant le prêt de Olivier Ntcham, en provenance du Celtic Glasgow.

Longoria a trouvé le remplaçant de Sanson

Le directeur sportif de l'OM n'a pas manqué de travail. Dans un mercato très actif, il a signé les arrivées de Pol Lirola, Arkadiusz Milik, Franco Tongya, et les départs de Kevin Strootman, Nemanja Radonjić, et Morgan Sanson. De bonnes opportunités pour alléger la masse salariale du club, qui en a grandement besoin, mais un problème pour André Villas-Boas, qui se retrouvait avec un milieu de terrain déserté. A quelques jours de la clôture du mercato, la quête d'un remplaçant de Sanson paraissait mal engagée. Mais le dirigeant espagnol, a toujours un coup d'avance. Dans les dernières heures de la fenêtre de transfert, il a réussi à boucler l'arrivée en prêt d'Olivier Ntcham, le milieu de terrain du Celtic Glasgow. Le joueur qui n'était pas sur le départ initialement, devrait arriver mardi à l'OM pour effectuer sa visite médicale. Voilà qui devrait répondre aux attentes d'André Villas-Boas. L'entraîneur en conférence de presse avant le match (reporté depuis) contre le Stade Rennais, avait regretté les nombreux départs et s'était montré pessimiste quant à l'arrivée de renforts. Pablo Longoria a finalement assuré l'essentiel.

L'OM voulait déjà le recruter il y a deux ans

Olivier Ntcham devrait rejoindre l'Olympique de Marseille, en prêt de 5 mois avec une option d'achat à la clé, d'un montant de 6 millions d'euros. Il faudra encore attendre le passage de la visite médicale ce mardi, avant l'officialisation. Le joueur de 25 ans espère retrouver du temps de jeu à l'OM, lui qui n'a joué qu'une poignée de minutes depuis décembre. Gêné par quelques pépins physiques et plus ou moins écarté, depuis l'arrivée de Neil Lennon à la tête de l'équipe, le joueur formé à Manchester City, veut se relancer. Il s'agira pour Villas-Boas d'évaluer sa condition physique, pour voir si le joueur peut déjà débuter mercredi contre le RC Lens. Olivier Ntcham n'était pas une piste prioritaire pour Longoria durant ce mercato, cependant le club suivait le joueur déjà en 2019. L'international espoir, n'a jamais pu s'imposer en pro en France, même s'il souhaitait y retourner depuis son départ en Ecosse. Dans un entretien accordé à l'Equipe, il avait évoqué l'intérêt du club phocéen pour lui : " Ça montre que le travail paie. C'est flatteur. C'est un très grand club avec de très grands supporters. Si j'allais à Marseille, je m'épanouirais. J'ai toujours fait des clubs avec des grands supporters ", avait-il déclaré. Une déclaration qui risque de plaire aux supporters marseillais. Dans les prochaines semaines, Pablo Longoria pourra voir si son pari s'avère payant.













Par Hind