Real Madrid : Un gros coup dur pour Zidane avant l'Atalanta

Publié le 22 février 2021 à 18:00

Blessé à la cheville, Karim Benzema de ne devrait pas être du déplacement à Bergame. Un coup dur pour le Real Madrid à deux jours de la rencontre contre l'Atalanta Bergame, mercredi (21h) en 8es de finale aller de Ligue des champions.

Enchainement de blessures au Real Madrid

L'infirmerie du Real Madrid commence à être bien remplie avec l’enchaînement des blessures. Zinédine Zidane se déplacera en Lombardie sans Eden Hazard, à nouveau blessé à la cuisse, alors qu'il revenait à peine après avoir raté 17 matches avec le club madrilène. Rodrygo qui a subi une blessure musculaire touchant le tendon du biceps fémoral droit en décembre, ne s'est toujours remis, l'absence de l'ailier brésilien était estimée à trois mois. Sergio Ramos, le leader de la défense madrilène s'est fait opéré du ménisque début février est encore en train de récupérer, son absence est estimée à six semaines, tandis que Dani Carvajal s'est à nouveau blessé à une cuisse (lésion) lors du match contre Valence, et pourrait être absent deux mois. A cela s'ajoutent les absences de de Marcelo, Federico Valverde, Eder Militao et Odriozola. Cela fait donc beaucoup d'absences pour le Real à quelques jours d'affronter l'Atalanta en grande forme en ce moment en Serie A. Pour composer avec les blessures, Zidane devra se reposer sur les jeunes de la Castilla qu'il pourrait lancer dès mercredi.

Zidane devra se passer de Benzema

Une énième mauvais nouvelle pour l'entraîneur des Merengue, avec le forfait de dernière minute de Karim Benzema. L'attaquant français est touché à la cheville. Il était déjà absent lors du dernier match contre Valladolid qui a vu le Real gagner (1-0). En conférence de presse dimanche, Zinédine Zidane avait privilégié la prudence concernant Karim : " Nous ne prendrons aucun risque avec Benzema parce que la saison est encore longue, avec beaucoup de matches à disputer. [...] S'il s'agissait d'une finale de Ligue des champions ou du dernier match de la saison en Championnat, il serait peut-être dans le groupe, mais il y a encore beaucoup de chemin », expliquait le coach madrilène.

Après le match contre Valladolid, le portier madrilène, Thibaut Courtois s'est exprimé sur les difficultés de l'équipe avec autant d'absences dans l'effectif, tout en se félicitant d'avoir réussi à décrocher des victoires importantes malgré tout : " Ce sont des moments compliqués avec autant de blessés. Ce n’est pas facile. On n’a pas pu gagner à Elche, ni contre Osasuna... C’est pas simple. Mais on a su le faire aujourd’hui (samedi) et on continue à se battre pour la Liga. C’est le football. Selon le match, tu as plus ou moins de travail. Contre Getafe et Valence, on a bien défendu. Il fallait répondre présent aujourd’hui (samedi) et je suis là. Je suis content de mon match et de celui de toute l’équipe, a déclaré l'ex gardien de Chelsea et de l'Atlético de Madrid. Pour l’équipe, c’était important de gagner en vue de la Ligue des Champions. Mais si tout le monde fait les efforts et court, c’est dur de nous mettre un but (...) Ça va être difficile contre l’Atalanta, ils jouent bien, mais il faudra faire notre jeu et on peut leur faire mal en contre-attaque ".

Le RMA qui revient bien en Liga en enchaînant une quatrième victoire de rang, n'a désormais plus que trois points de retard sur son rival et leader de la Liga, l'Atlético Madrid, talonnépar le Barça à cinq points de retard.













Par Hind