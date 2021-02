PSG Mercato : Une star proche d'échapper à Leonardo ?

Publié le 02 février 2021 à 11:05

Beaucoup de rumeurs circulent au sujet des prochaines cibles de Leonardo au PSG. Le directeur sportif prépare déjà le mercato estival et l'un des dossiers qu'il suit depuis un moment, est celui de Sergio Ramos. Cependant, le joueur regarderait, lui, du côté de la Premier League.

Pochettino a fait le point sur Ramos

Invité dans l'émission Top of the Foot sur RMC lundi, l'entraîneur argentin a évoqué toutes les rumeurs autour du mercato du PSG. Il a également fait le point sur la question Sergio Ramos : " C’est une bonne question que je voudrais éclaircir, parce que c’est sorti du contexte. La question du journaliste était: ‘Qu’est-ce que Sergio Ramos pourrait trouver au PSG ?’ (dans un entretien accordé à Marca, ndlr) Je n’avais jamais parlé de Sergio et je n’en parlerai pas comme je ne parle jamais des autres joueurs. Je crois que ma réponse a été un peu déformée, parce que j’ai répondu quelque chose qui concernerait n’importe quel joueur qui viendrait au PSG. Et ça a été écrit comme si ça ne concernait que Sergio Ramos. Je n’ai jamais parlé de Sergio ", a insisté le coach parisien. Cependant, l'intérêt du club parisien n'est pas écarté pour autant. Le capitaine du Real Madrid est en froid avec sa direction. Les négociations pour sa prolongation restent toujours bloquées.

Ramos préfère Manchester United au PSG ?

Sergio Ramos qui pensait achever sa carrière au Real Madrid, aurait finalement décidé de partir. Le joueur dont le contrat prend fin en juin, n'a pas accepté encore les conditions imposées par le club pour sa prolongation. Le point bloquant reste la durée du contrat. Le Real Madrid reste inflexible et lui propose, comme pour tous les joueurs dans sa situation, une année seulement de contrat en plus. Le capitaine emblématique du club madrilène, n'apprécie pas la manière dont son club le traite, et estime qu'il mérite plus de considération. Dans ce sens, il a déjà commencé à écouter les offres venant d'autres clubs. Le PSG n'a pas encore entamé de discussions, mais n'a pas caché son intérêt pour le joueur. Cependant, Ramos ne serait apparemment, pas convaincu par le projet parisien. Selon le Mirror, le défenseur de 34 ans, regarderait du côté de la Premier League. Manchester United et Liverpool serait intéressés. Les deux clubs ayant la manne financière, pour assurer le salaire du joueur. Le PSG devra donc composer avec la concurrence pour Sergio Ramos.













Par Hind