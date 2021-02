FC Barcelone : PSG, Koeman n'est pas confiant pour Messi

Publié le 02 février 2021 à 20:35

Alors que le FC Barcelone fait la une des journaux de l'autre côté des Pyrénées, l'avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les spéculations des fans du club culé. Pour son entraîneur, Ronald Koeman, une prolongation du sextuple Ballon d'Or avec le Barça semble de plus en plus hypothétique.

Lional Messi, dossier prioritaire du FC Barcelone

Considéré comme le meilleur joueur de la planète, Lionel Messi s'est imposé depuis de nombreuses années comme l'un des meilleurs ayant joué au football dans l'histoire. N'ayant connu que le FC Barcelone tout au long de sa carrière, le génie argentin a mné le club catalan à de nombreux succès mais il semblerait que le mandat de Josep Maria Bartomeu ait laissé des séquelles chez le meilleur passeur de l'histoire de la Liga. Récemment, Messi est revenu à un très bon niveau sur le terrain mais défraye la chronique suite à la révélations de ses émoluments faramineux.

Koeman a peur de perdre Messi

Une situation qui agacerait fortement le métronome du club culé, d'après la presse espagnole, qui serait indigné quant à la fuite de ces informations. Un casus belli qui ne laisse rien augurer de bon selon Ronald Koeman, le coach du Barça interrogé par The Athletic, qui se prépare d'ores et déjà à perdre son leader : "Je ne suis pas confiant là-dessus." Pas résigné, le technicien batave espère néanmoins que Messi parviendra à rester avec lui, lui paraissant inimaginable de voir Messi sous la liquette d'un autre club : "J’ai bon espoir, oui, car c'est toujours un excellent joueur et il continue de gagner des matchs pour nous, pour l’équipe. J’aime être son entraîneur, si vous regardez ses qualités chaque jour dans les séances d’entraînement, c’est incroyable. Bien sûr, il est venu jeune à Barcelone. Et je ne vois toujours pas Leo Messi dans un autre maillot que le maillot du Barça. " Grosse crainte donc pour l'ancien défenseur prolifique mais qui garde espoir de voir Messi rester au Barça, à l'instar de tous les fans du club catalan.













Par Chemssdine