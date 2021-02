ASSE : Puel prévient, ses recrues ne sont pas des sauveurs

Publié le 02 février 2021 à 14:21

L'ASSE a finalement réussi à dégoter un attaquant et un défenseur central en cette toute fin de mercato d'hiver, mais que ce fut dur ! Claude Puel a accueilli Pape Abou Cissé de l'Olympiakos et Anthony Modeste, tout juste prêté par Cologne, après un feuilleton Mostafa Mohamed de longue haleine. Place maintenant à la Ligue pour l'AS Saint-Etienne, qui joue un match à haut risque contre le FC Nantes, mercredi (21h).

Claude Puel prudent sur le mercato, mais satisfait

Il aura fallu attendre les toutes dernières heures du mercato, mais l'ASSE a finalement réussi à engager un avant-centre pour le reste de la saison. Anthony Modeste, jusqu'alors au FC Köln en Bundesliga, arrive en prêt simple jusqu'à la fin de la saison. Il rejoint Pape Abou Cissé, le défenseur central de l'Olympiakos arrivé quelques jours auparavant. "Je ne sais pas ce qu'est un mercato réussi, a tempéré Claude Puel. C'est un mercato de complément. Il y a beaucoup de mouvements de joueurs. Mais on a trouvé les profils qu’on souhaitait. Je suis satisfait. On a gardé la ligne fixée par rapport au mercato. On verra à la fin de la saison s’il est réussi. Je suis satisfait des joueurs qui nous rejoignent. J’espère qu’ils pourront venir nous aider le plus vite possible." L'entraîneur de l'ASSE pourra compter sur Pape Abou Cissé pour le match contre le FC Nantes, mercredi en Ligue 1. Un doute subsiste encore sur la qualification d'Anthony Modeste pour ce match.

Mais Claude Puel a prévenu : "Cissé et Modeste ne sont pas des sauveurs. Ce sont des joueurs qui vont nous apporter toute la fin de saison, mais ils n'ont pas encore eu le temps de découvrir l'effectif." Il faudra donc laisser un peu de temps pour que les deux recrues s'acclimatent à leur nouveau club. Pour autant, Pape Abou Cissé, présent en conférence de presse, veut vite voir l'ASSE réagir. "Quand le coach Puel m'a parlé du projet sportif, j'adhéré tout de suite. On n'est pas à notre place, nous sommes un grand club et on doit viser plus haut", a déclaré le défenseur.

L'ASSE défie le FC Nantes pour un match crucial

Il faudra agir dès mercredi soir à Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne, 16e, reçoit effectivement le FC Nantes de Raymond Domenech, juste derrière au classement, mais déjà à quatre points. Une victoire de l'ASSE mettrait un concurrent direct à bonne distance. "Nantes n'est pas un match plus compliqué que les autres. Ce sera certes un match très difficile, les Canaris ont un bloc bas très compact", a analysé Claude Puel. La semaine stéphanoise va être déterminante pour la suite de la saison et les Verts sauront s'ils doivent regarder derrière ou devant. "C'est hypothétique de croire que l'on peut tabler sur trois victoires d'affilée, c'est la meilleur façon de se planter. Quand on voit Lorient bousculer le PSG, on s'aperçoit qu'il y a de la qualité partout. Nantes, ce sera compliqué, Metz également", a prévenu l'entraîneur forézien.













Par Matthieu