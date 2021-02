FC Nantes Mercato : Domenech justifie l'absence de renforts

Publié le 02 février 2021 à 17:50

Le FC Nantes n’a pas recruté de nouveaux joueurs cet hiver. Le club a pourtant transféré Mehdi Abeid à Al Nasr Dubaï. Raymond Domenech a fait le point sur le mercato refermé, lundi. Il justifie sa décision de ne pas faire venir de nouveaux joueurx en janvier.

FC Nantes : Domenech explique pourquoi le FCN n'a pas recruté

Le FC Nantes ne s’est pas renforcé suite au transfert de Mehdi Abeid aux Émirats arabes unis. Classés 17e de Ligue 1 et menacés de relégation, les Canaris ont pourtant besoin de sang neuf. Raymond Domenech a expliqué pourquoi il n’a pas voulu de nouveaux joueurs au sein de son équipe. Il assure qu’il n’a pas de regret, parce qu’il ne fallait pas « prendre pour prendre… ». « On a ceux qui sont là, on sait ce qu'ils peuvent faire. Avancer avec eux, ça me semblait plus important que d'amener quelqu'un qu'on allait plus ou moins remettre en état, découvrir… », a expliqué l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse, avant le match contre l’ASSE, mercredi (21h), à Geoffroy-Guichard.

Adam Ounas refusé par le coach des Canaris

Raymond Domenech a aussi avoué qu’il a refusé des joueurs. « Je ne voulais pas d'un truc, comme ça. Un mec qu'on ne connaît pas, qui vient d'on ne sait où. Donc oui, il y a des choses qui ont changé », a-t-il assumé. Le successeur de Christian Gourcuff s’est même montré plus précis. « Adam Ounas ? J'ai dit non, je n'en avais pas besoin. Pas ce profil-là », a-t-il laissé entendre. Raymond Domenech ne voulait pas recruter cet hiver, sinon des agents de joueurs lui ont proposé les services de leurs poulains. « J’ai le téléphone rempli d'appels d'agents[…] », a-t-il fait savoir. Selon le patron du staff technique du FC Nantes, « c’est avec son groupe actuel que le club va se maintenir » dans l’élite.













