ASSE Mercato : Révélations sur le transfert raté de Trauco

Écarté du groupe professionnel de l'ASSE en début de saison, Miguel Trauco a fait un retour en grâce en novembre 2020. À l’issue du mercato de cet hiver, il fait des révélations sur son transfert raté à l’Olympiakos en Grèce, à l’été.

Trauco : « Tout était bouclé avec l'Olympiakos »

L'ASSE a mis Miguel Trauco sur le marché des transferts pendant le mercato estival dernier. Ne souhaitant pas quitter le club ligérien un temps, il avait été écarté de l’effectif pro, comme d’autres joueurs aux gros salaires, dont Yann M’Vila. Ce dernier a été finalement transféré à l’Olympiakos. Justement, le même club grec a été à deux doigts de conclure le transfert du défenseur latéral gauche de l’AS Saint-Étienne. Le concerné a confirmé l’information avec plus de détails.

« L’été dernier, tout était bouclé avec l'Olympiakos. Je cherchais même une maison, mais certaines choses se sont produites. Ensuite, les choses se sont réglées avec l'entraîneur et je suis finalement resté », a témoigné Miguel Trauco, dans un entretien au média péruvien GolPeru. Après son départ avorté en Grèce, l’arrière de 28 ans souhaite s’installer durablement à l'ASSE. « Mon but est de rester encore quelques années ici. Je n'ai toujours pas l'intention de retourner en Amérique du Sud », a-t-il déclaré.

ASSE : le défenseur péruvien des Verts rassure

Réintégré dans le groupe stéphanois par Claude Puel, l’international péruvien a disputé 13 matchs de Ligue 1, entre la 7e et la 22e journée. Il a même été titulaire 11 fois en championnat. « Je me sens mieux maintenant, j'ai plus confiance en moi. Je connais mieux mes coéquipiers. On joue mieux que la saison dernière où il y avait plus d'individualisme. Je me sens plus à l'aise », a-t-il rassuré. Par ailleurs, Miguel Trauco est sous contrat avec l’AS Saint-Étienne jusqu'en juin 2022. Les Stéphanois l’ont transféré de Flamengo (Brésil), en août 2019, pour un million d’euros. Il vaut à présent 1,5 M€ sur le marché des transferts.













