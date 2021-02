ASSE Mercato : Anthony Modeste, ses premières impressions

Publié le 02 février 2021 à 22:05

Anthony Modeste s’est engagé avec l'ASSE, l’ancien club de son défunt père. Il est arrivé du FC Cologne (Bundesliga), en toute fin du mercato de l’hiver, jusqu’à la fin de la saison. Il se réjouit de rejoindre un club emblématique qu’il promet de sortir du bas du tableau.

ASSE : Anthony Modeste heureux de suivre les traces de son père

Prêté par le FC Cologne à l'ASSE, lundi soir, pour le reste de la saison, Anthony Modeste est sur les traces de son père, Guy Modeste disparu en décembre 2018 à 64 ans. Contrairement à son géniteur qui était défenseur central, la recrue de l’AS Saint-Étienne est un attaquant de pointe. Il a renforcé l’équipe de Claude Puel en difficulté offensivement (21 buts marqués en 22 matchs de Ligue 1). Lors de ses premières impressions confiées au site internet des Verts, le joueur de 32 ans a évoqué l’émotion qui l’anime au moment de porter le maillot des Stéphanois.

« Les émotions sont fortes et belles. C’est une fierté pour moi, parce que c’est l’ancien club de mon père. Il a été de l’épopée glorieuse (1973-1979). Ça représente beaucoup pour moi », a exprimé Anthony Modeste. « C’est à moi de faire en sort que l’histoire soit encore plus belle sur le terrain. C’est un clin d’oeil, je pense qu’il faut boucler la boucle », a-t-il ajouté, tout en rappelant : « mon nom a été beaucoup associé à l’AS Saint Étienne dans les années précédentes. Ça n’a pas pu se faire pour différente raison. Aujourd’hui c’est fait, je pense que c’est un signe ».

Un transfert rapide du FC Cologne

Revenu sur les coulisses de son transfert à l'ASSE, le natif de Cannes a indiqué que tout est allé vite, dans les dernières heures avant la fermeture du marché . « Ç’a été très rapide. Mon agent m’a appelé lundi (à 16h) pour me demander si j’étais intéressé par l’AS Saint-Étienne. Je lui répondu : "c’est un club mythique où mon père a joué. Donc si c’est possible de le faire, pourquoi pas ?" De toutes les façons, je n’ai pas beaucoup de temps de jeu à Cologne », a-t-il raconté.

La recrue des Verts a « soif de buts »

Pour finir, Anthony Modeste a annoncé la couleur sur la suite de sa saison sous le maillot des Verts. « Aujourd'hui je suis à l'ASSE pour faire le maximum avec mes coéquipiers pour atteindre nos objectifs. J'ai soif de buts, car je n'ai pas beaucoup joué en Allemagne. J'ai eu beaucoup de pépins physiques. Maintenant, je me sens mieux et à 100%. J'attends aussi que mes coéquipiers me mettent dans les meilleures conditions. À moi aussi de m'investir avec l'expérience que j'ai, d'aider les plus jeunes », a-t-il promis. « Je change certes de pays, mais j'ai une faculté assez facile à m'adapter. Je sais aussi comment ça se passe en France, donc il n' y aura pas de problème d'adaptation, même si ça fait 7 ans que je suis en Allemagne. Je vais profiter au maximum sur le terrain, pour être décisif, marquer des buts parce que c'est ça mon job », a rassuré Anthony Modeste, pour finir.













Par ALEXIS