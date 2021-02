PSG Mercato : Entre Mbappé et Messi, le PSG devra choisir !

Publié le 03 février 2021 à 10:30

Mardi, le journaliste brésilien Marcelo Bechler annonçait la prolongation de Neymar au PSG. Le meneur de jeu du club parisien devrait rempiler pour 4 ans. Cependant, l'officialisation ne devrait pas arriver tout de suite. Reste donc à gérer, l'épineux dossier de la prolongation de Kylian Mbappé.

Le PSG a perdu beaucoup d'argent

Dans une intervention, retranscrite en français par le média CulturePSG, le journaliste Marcelo Bechler a expliqué longuement les dessous de la prolongation de Neymar, mais a également évoqué le cas Mbappé et les deux grandes cibles du prochain mercato du PSG : Messi et Neymar. Selon lui, la prolongation de Kylian Mbappé s'annonce épineuse, pour plusieurs raisons. La principale concerne naturellement, l'argent. Le PSG en a perdu beaucoup avec la crise sanitaire, l'arrêt des compétitions et les problèmes de droits télévisuels avec les cessations de paiement de Mediapro, sans compter les pertes en billetterie. Des pertes estimées à 200M€. Si on ajoute à cela une masse salariale très importante, et qui risque de le devenir encore plus avec la revalorisation du salaire de Neymar, cela ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour recruter cet été. En tout cas, pas suffisamment pour recruter les grandes stars, régulièrement annoncées dans le viseur de Leonardo.

Il faudra faire des choix entre Mbappé et Messi / Ramos

Marcelo Bechler a expliqué également que le club parisien devra faire des choix : " Le PSG qui a perdu beaucoup d'argent durant cette pandémie (...) et qui va prolonger Neymar, a encore besoin d'argent pour essayer de faire les recrues qu'il veut au prochain mercato. Ce sont des recrures stratégiques sur et en dehors du terrain, qui apportent beaucoup hors du terrain : Lionel Messi et Sergio Ramos. C'est pour ça qu'un premier pas a été fait: prolonger le contrat de Neymar, la grande star du projet PSG depuis 2017. Le prochain pas sera de prolonger Mbappé ou d'investir sur Messi et Ramos si le club arrive à vendre le Français et à convaincre ces deux joueurs. Ce sont les prochains pas auxquels le club va réfléchir et il doit faire ses comptes, voir combien d'argent il peut dépenser, combien il doit économiser. Mais c'est une question interne du PSG de définir sa stratégie. " (Source : CulturePSG)













Par Hind